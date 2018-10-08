«Лаборатория Касперского», Schneider Electric и «ICL Системные технологии» обеспечат кибербезопасность АСУ

«Лаборатория Касперского», компания Schneider Electric и «ICL Системные технологии» заключили трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Одна из ключевых задач соглашения – открытие центра компетенций на базе Центра Инноваций Schneider Electric в Иннополисе (г. Казань, Татарстан). Сотрудничество Schneider Electric, «Лаборатории Касперского» и «ICL Системные технологии» будет направлено на разработку современных научно-технических подходов к комплексной безопасности АСУ ТП с учётом изменяющейся информационной среды, оказание комплексных услуг по обеспечению информационной безопасности промышленных предприятий, включая аудит существующих систем, проектирование и внедрение систем защиты данных, обслуживание и поддержку установленных систем, а также проведение исследований по оценке защищённости от вредоносных воздействий.

Взаимодействие компаний, в первую очередь, имеет практические цели. Центр Инноваций Schneider Electric в Иннополисе станет площадкой для проработки сложнейших кейсов в области кибербезопасности промышленных автоматизированных решений. На лабораторных стендах нового центра компетенций планируется тестирование решений по обеспечению информационной безопасности АСУ ТП вместе с экспертами «Лаборатории Касперского» и «ICL Системные технологии».

Кроме того, компании планируют организовать на партнерских началах совместное участие экспертов в совещаниях, тематических семинарах и консультациях, что позволит наладить непосредственный обмен опытом по профильным вопросам кибербезопасности и выработать конкретные решения для повышения уровня информационной безопасности АСУ ТП.

«Не секрет, что в эпоху «цифровизации» граница между технологическими и корпоративными информационными средами исчезает, подвергая промышленные активы хорошо известным в «офисном» мире киберрискам таргетированных атак и случайных заражений. Несмотря на то, что техники реализации киберугроз в этих сегментах очень похожи, успешно защищать индустриальные системы в реальных проектах можно, только глубоко понимая как технологии, так и устоявшиеся практики, применяемые в мире промышленной автоматизации. В связи с этим сотрудничество трёх компаний на уровне центров разработки неслучайно и представляется нам крайне перспективным», – отметил Георгий Шебулдаев, руководитель Kaspersky Industrial CyberSecurity.

«Одно из приоритетных направлений деятельности Schneider Electric в России – разработка и внедрение комплексных решений в области информационной безопасности автоматизированных систем управления. Очевидно, что наши заказчики – современные российские предприятия – нуждаются в таких разработках. Помощь ведущих российских экспертов в области информационной безопасности на этом пути сложно переоценить. Мы уверены, что мировой опыт Schneider Electric и экспертиза наших новых партнеров обеспечат дальнейшее развитие данного направления на базе нашего специализированного центра НИОКР в Иннополисе», – сказал Альберт Марданов, директор Центра Инноваций Schneider Electric.

Начало совместных работ в рамках центра компетенций планируется 8 октября. Работа Центра Инноваций Schneider Electric в Иннополисе направлена на локализацию, адаптацию и разработку передовых технических решений в области информационной безопасности для промышленности и ТЭК, а также на разработку комплексных интеллектуальных решений по управлению промышленной инфраструктурой.

«Ещё десять лет назад мало кто задумывался о вопросах кибербезопасности промышленных систем. Данное соглашение предполагает тесное взаимодействие Центра компетенции информационной безопасности АСУ ТП компании «ICL Системные технологии» и специалистов Schneider Electric и «Лаборатории Касперского». Меморандум – это важный шаг как для самих предприятий, так и для стратегического потенциала всей страны», – отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL Системные технологии».