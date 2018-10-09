Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype

Smartline, российский производитель средств борьбы с утечками корпоративных данных, сообщил о выходе новой версии своего продукта DeviceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype.

Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных шифрованием «частных бесед» (private conversations), более чем на месяц вывело этот мессенджер из-под контроля большинства DLP-систем. Применение протокола Signal, разработанного некоммерческой организацией Open Whisper Systems, сделало невозможным все стандартные способы перехвата сообщений, включая подмену сертификатов, известную как атака «человек посередине» (MitM).

По заявлению разработчика, DeviceLock первым в мире решил эту задачу, используя сочетание сетевого контроля и локальных агентов, контролирующих процессы и файловую систему клиентских устройств. При этом в DeviceLock DLP реализовано не только протоколирование, но и полноценный контроль «частных бесед», включающий проверку чата и передаваемых файлов на запрещенное содержимое до их отправки и немедленную блокировку передачи конфиденциальной информации в случае ее обнаружения.

Комментируя новые возможности продукта, основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян отметил: «Стремясь обеспечить приватность частных пользователей, производители мессенджеров создают бреши в корпоративных системах защиты. Для компании, вдруг получивший защищенный мессенджер на каждом рабочем месте, есть только два выхода: просто запретить его использование или применить DLP-систему. Последний вариант является оптимальным не только по возможностям, но и с правовой и этической сторон, а также не разрушает сложившиеся в компании процессы».

По статистике DeviceLock DLP, в 2018 г. более 50% утечек корпоративных данных происходило по вине инсайдеров. Чаще всего похищались персональные данные клиентов, которые затем используются конкурентами или попадают на рынки спам-рассылок, на втором месте объекты авторских прав (тексты, программный код, изображения и видео), на третьем – финансовые документы. В России наименее защищенной была и остается сфера обслуживания, где потери данных носят повсеместный характер, так как большинство компаний, работающих в этом сегменте, относятся к малому бизнесу и не имеют ни бюджета, ни компетенций для защиты своей информации. Также опасности подвергаются финансовые институты и операторы связи, работающие с большими объемами чувствительных данных.