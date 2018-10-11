Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии

Infowatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, подвел итоги первого года работы официального представительства компании в регионе Юго-Восточной Азии Infowatch SDN BHD, которое было открыто в Куала-Лумпуре (Малайзия) в сентябре 2017 г. В портфеле заказов новой компании уже более 20 проектов внедрений DLP-системы Infowatch Traffic Monitor в организации государственного и банковского сектора Малайзии, Индонезии, Шри-Ланки и Вьетнама, пять из которых завершены в 2018 г.

«Infowatch стала первым российским разработчиком решений для защиты организаций от внутренних угроз информационной безопасности, который открыл представительство полного цикла в Юго-Восточной Азии, — сказал директор по развитию международного бизнеса ГК Infowatch Владимир Шутемов. — Мы рассчитываем, что станем новой точкой роста ИБ-технологий в регионе, для этого продолжим локализацию своих решений, готовы раскрывать исходные коды, развивать программы обучения и оказывать комплексную поддержку в режиме 24/7.Это важно, потому что местный бизнес заинтересован в сотрудничестве с компаниями, которые могут предложить полный цикл услуг: от консалтинга и классификации данных заказчика до внедрения системы и настройки политик безопасности. Кроме того, здесь уже есть понятные требования к поставщикам средств защиты, поэтому мы проводим точечную работу по расширению круга проектов и рассчитываем через год стать немного более заметным игроком».

В конце сентября 2018 г. на крупнейшем деловом мероприятии макрорегиона Cyber Security Malaysia 2018 заказчикам из Юго-Восточной Азии был представлен прототип нового решения класса UEBA (User and Entity Behavior Analytics) для прогнозирования рисков информационной безопасности – Infowatch Prediction. Ранее азиатские потребителей могли ознакомиться с продуктами Infowatch, локализованными для рынков региона, в рамках IFSEC Southeast Asia. Компания поставляет в страны ЮВА флагманские решения для защиты организаций от внутренних угроз, включая систему для предотвращения утечек конфиденциальной информации Infowatch Traffic Monitor; систему мониторинга действий сотрудников и привилегированных пользователей Infowatch Person Monitor, решение для автоматизированного контроля исходного кода программных продуктов Infowatch Appercut, а также комплексную систему автоматической защиты веб-ресурсов Infowatch Attack Killer.

Infowatch расширяет партнерскую сеть с крупнейшими интеграторами региона Юго-Восточной Азии, среди которых Secure Source Distribution, MyCrypto, Tech Titan, Silver Lake Sprints, Venture Nucleus, Pine Tree Capital Markets, с которыми также обсуждается развитие образовательных проектов.

Напомним, ранее ГК Infowatch приняла участие в работе российской бизнес-миссии в Таиланде, а также представила решения для создания ИБ-систем в госсекторе Министерству общественной безопасности Вьетнама.