«Лаборатория Касперского»: треть российского малого бизнеса доверяет КБ неспециалистам

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что российский малый бизнес по-прежнему уязвим к киберугрозам, ведь практически треть (30%) его представителей доверяют решение вопросов информационной безопасности сотрудникам, не имеющим опыта в этой области. Поэтому «Лаборатория Касперского» обновила решение Kaspersky Small Office Security, разработанное специально для компаний с числом сотрудников до 25 и не требующее владения специальными техническими навыками.

Время установки продукта, доступного не только для компьютеров, смартфонов и планшетов, но и для файловых серверов Windows, сократилось до нескольких минут. Теперь он включает в себя обновлённую веб-консоль, которая предоставляет всю необходимую информацию о работе решения (сведения о лицензиях, пользователях и их устройствах, установленных версиях продукта и так далее).

Одной из наиболее серьёзных проблем для маленьких организаций по всему миру по-прежнему остаются программы-вымогатели. Согласно глобальной статистике «Лаборатории Касперского», 37% представителей малого бизнеса были атакованы этим видом вредоносного ПО два или три раза в течение последних 12 месяцев, а более четверти (27%) потеряли доступ к своим данным на несколько недель в результате подобных киберинцидентов. Для защиты от программ-вымогателей предназначен компонент «Мониторинг активности», который входит в Kaspersky Small Office Security. Он проводит поведенческий анализ и на его основе блокирует даже неизвестные ранее угрозы.

Более того, обновлённый продукт «Лаборатории Касперского» обеспечивает комплексную защиту устройств от других хакерских атак, финансового онлайн-мошенничества и потери данных. Теперь решение Kaspersky Small Office Security помогает компаниям также справляться с криптомайнерами. Стоит отметить, что в 2017-2018 годах от этого потенциально опасного ПО во всём мире пострадали 2,7 миллиона пользователей: мощности ПК, мобильных устройств и серверов жертв использовались киберпреступниками для майнинга криптовалюты.

Kaspersky Small Office Security запускает запланированный поиск обновлений, тем самым помогает существенно снизить риск применения злоумышленниками уязвимостей. Также продукт защищает финансовые транзакции, открывая платёжные веб-сайты в защищённом браузере.

«Инновационные технологии предоставляют компаниям новые возможности для роста, при этом бизнесу не стоит забывать о киберугрозах: поддельных веб-сайтах, вредоносных файлах, незащищённых сетях, бесплатном и небезопасном Wi-Fi, потерянных или украденных рабочих устройствах. Всё это факторы риска для организаций, особенно небольших, для которых конфиденциальные данные – ключевой актив. Фокусируясь на росте и повседневных задачах, компании не всегда уделяют должное внимание предотвращению хакерских атак. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем Kaspersky Small Office Security – эффективное и простое в использовании решение для обеспечения кибербезопасности, которое не требует больших инвестиций или технических знаний от представителей малого бизнеса», – отметил Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Решение Kaspersky Small Office Security разработано специально для небольших компаний с числом сотрудников от пяти до 25.