ALP Group подключила «Анджелини фарма рус» к сервису централизованного мониторинга и контроля «Аргус»

ALP Group, российская сервисная ИТ-компания, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, объявила о подключении серверного ландшафта российского офиса итальянской фармацевтической компании Angelini (далее – «Анджелини фарма рус») к сервису централизованного мониторинга и контроля над «здоровьем» ИС — (СЦМК) «Аргус». Сервис обеспечивает непрерывный аудит российской ИТ-инфраструктуры и предоставляет системным администраторам сервисной компании «слепки» состояния систем практически в режиме реального времени. Таким образом СЦМК помогает российскому подразделению компании предотвращать до 80% инцидентов в локальной ИТ-инфраструктуре и в 3-10 раз быстрее решать те 20%, которые все же случаются.

СЦМК работает параллельно с системой мониторинга глобальной ИТ-службы, которая отслеживает состояние всех ключевых сервисов и оборудования компании (корпоративной почты, CRM, репликации данных в ЦОД). Глобальная система мониторинга следит за состоянием сервисов сразу во всех регионах присутствия Angelini. А «Аргус» заблаговременно выявляет «узкие места» и возможные точки приложения усилий только в ИТ-инфраструктуре «Анджелини фарма рус». Что позволяет сервисной компании точно соблюдать SLA, а компании-заказчику быстро и просто справляться даже с самыми трудно выявляемыми ИТ-проблемами (например, на стыках ПО).

Благодаря СЦМК в российском представительстве Angelini начал накапливаться архив объективных данных о том, как работают ключевые ИТ-сервисы. Такой архив дает возможность сравнить работу сервисов в разные периоды и понять, когда она была лучше, когда хуже, за счет чего. И что делать, чтобы выявленные с помощью анализа объективных данных проблемы больше не повторялись.

ALP Group поддерживает бесперебойную работу информационной системы (ИС) «Анджелини фарма рус» по схеме аутсорсинга с 2015 г. За три года сервисная компания скоординировала и реализовала для заказчика комплекс взаимосвязанных ИТ-проектов (проект по СКС в новом офисе клиента, развертывание ЛВС, корпоративной телефонии, интернета, обновление и настройка планшетов Apple iPad для медицинских представителей и региональных менеджеров компании).

В 2016 г. ALP Group спроектировала и построила новую, современную катастрофо- и отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру российского представительства. В результате все критичные для компании сервисы (почта, CRM, файловый сервис и др.) были полностью выведены в облако или продублированы в нем по схеме гибридной ИТ-инфраструктуры. Было продублировано и сетевое оборудование. Летом того же года, плотно взаимодействуя с иностранными коллегами, сервисная компания настроила глобальную систему управления мобильными устройствами (AirWatch).

В 2017 г., по предложению ALP Group, поддержка серверного ландшафта компании-заказчика в России стала по большей части независимой от глобальной ИТ-службы. «Анджелини фарма рус» пошла на этот шаг, чтобы получить нужную ей высокую скорость решения технических вопросов и проблем, позволяющую бизнес-подразделениям работать четко, точно, без дорогостоящих сбоев и простоев. В итоге, в 2017 г. все новые серверы (включая сервер безопасности) и сервисы на них (Office 365 от Microsoft, файловый сервис, сервис печати и др.) стали поддерживаться специалистами ALP Group. А ИТ-инциденты и проблемы российского представительства «Анджелини» стали выявляться и решаться всего за несколько часов, нередко — за час.

В дальнейших планах сотрудничества – организация сервиса видеоконференцсвязи для пользователей мобильных устройств. Инженеры ALP Group должны будут выяснить, что уже применяют офисы группы компаний в других странах. Оценить, насколько успешным оказывается этот опыт. Кроме того, в 2019 г. планируется перевод «Анджелини фарма рус» на более защищенную систему MDM (Mobile Device Management).