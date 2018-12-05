«СёрчИнформ»: 40% компаний увеличили бюджет на безопасность в 2018 году

Компания «СёрчИнформ», российский разработчик средств информационной безопасности, завершила традиционную серию конференций Road Show в городах России и СНГ. Мероприятия прошли в 22 городах и собрали более 3 000 участников – специалистов по информационной безопасности, собственников компаний, которые представляют крупный и средний бизнес. Доклады касались практики расследования и предотвращения инцидентов по вине сотрудников компаний: утечек информации и корпоративного мошенничества.

«Общаясь с собственниками и ИБ-специалистами, мы видим, что значимость человеческого фактора в вопросах безопасности только растет. Бизнес все отчетливее понимает, что замки важны не только на офисах и складах, но и на ИТ-инфраструктуре. К осознанию все чаще приходят и госкомпании, неслучайно в этом году около 20% участников конференций представляли госструктуры. Службы безопасности все чаще становятся защитниками интересов бизнеса в целом. Они защищают не только от утечек информации и прямого воровства, но и помогают руководителям в решении смежных проблем, предоставляя информацию для принятия взвешенных управленческих решений», – прокомментировал результаты Road Show председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев.

Еще один мотив наращивания защитных механизмов в организациях – рост давления на компании со стороны регуляторов. Как показывают данные опроса, который «СёрчИнформ» проводил в рамках Road Show в Москве, 40% компаний увеличили бюджет на обеспечение мер безопасности в 2018 г.

В топ-3 средств безопасности входят антивирусные программы (установлены в 24% компаний) средства администрирования Windows (23%) и брандмауэры (19%). Реже всего в компаниях устанавливаются SIEM-системы, которые позволяют анализировать события безопасности и управлять ими в режиме реального времени. Их использует только 3,7% компаний, показывают предварительные данные опроса. Это говорит о большой ёмкости рынка средств защиты как от внешних, так и от внутренних угроз.

Полные результаты исследования по всем городам России и СНГ «СёрчИнформ» представит в январе 2019 г.