Positive Technologies и «ICL Системные технологии» объединили усилия в области реагирования на инциденты ИБ

Компании Positive Technologies и «ICL Системные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center) будет оказывать центру мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты (SOC) компании «ICL Системные технологии» помощь в расследовании целенаправленных атак и выявлении актуальных угроз. Опыт специалистов Positive Technologies поможет существенно повысить уровень защищенности клиентов центра.

Компания «ICL Системные технологии» открыла центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты в Иннополисе (Республика Татарстан) в начале 2017 г. Подразделение оказывает комплексные услуги в области защиты информации по модели «информационная безопасность как сервис» (security as a service) — круглосуточный удаленный мониторинг событий безопасности, информирование об актуальных угрозах, выявление возможных кибератак, помощь в проведении расследований и другие услуги.

В рамках сотрудничества «ICL Системные технологии» сможет привлекать специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies к расследованиям и анализу инцидентов, реагированию на кибератаки, а также к задачам по контролю сетевого периметра (advanced border control).

За последние два года специалисты экспертного центра безопасности компании Positive Technologies провели более пятидесяти расследований инцидентов информационной безопасности, в числе которых расследование действий группировки Cobalt, обнаружение группировки ICEFOG, выявление APT на государственные и частные компании.