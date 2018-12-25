«Инфосистемы Джет» стала первым Elite-партнером Skybox Security в России и СНГ

Компания «Инфосистемы Джет» стала первым интегратором в России и СНГ, получившим наивысший партнерский статус Elite международного разработчика решений в области информационной безопасности Skybox Security. Новый статус подтверждает обширную практику внедрений интегратора по направлению Firewall Management и в области управления уязвимостями.

Повышению статуса способствовали наличие в компании команды из десяти сертифицированных специалистов в области управления межсетевыми экранами, а также масштабный проектный опыт внедрения и кастомизации аналитической платформы Skybox Security Suite.

«Продукт довольно сложный для внедрения, поскольку интеграция в ИТ-инфраструктуру заказчика может охватывать более 120 устройств различных типов и производителей, что, безусловно, предъявляет высокие требования к компетенциям подрядчиков. С этой точки зрения, «Инфосистемы Джет» сегодня демонстрирует действительно лучшую экспертизу на рынке», — отметил территориальный менеджер Skybox Security в России и СНГ Юрий Черкас.

Для демонстрации возможных сценариев интеграции платформы и тестирования кейсов при реализации проектов в демолаборатории «Инфосистемы Джет» развернут полнофункциональный стенд Skybox Security Suite.

«Из всех решений класса Firewall Management в нашем портфеле платформа Skybox отличается наибольшей универсальностью, т.к. решает не только задачи оптимизации ИТ- и ИБ-ландшафта, но и управляет уязвимостями, а также моделирует потенциальные атаки. Наибольший интерес к решению проявляет Enterpise-сегмент: крупные игроки телеком-рынка, банки и промышленные компании. Активно к платформе сегодня присматриваются также компании из нефтегазового и государственного секторов», — сказал руководитель направления инфраструктурной безопасности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Лопатин.