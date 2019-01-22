Eset обнаружила поддельные GPS-приложения в Google Play

Eset обнаружила в Google Play поддельные GPS-приложения, которые скачали более 50 миллионов раз. Все 19 приложений просто перенаправляли пользователя на Google Карты. Авторы приложений зарабатывали на показе рекламных баннеров и продаже премиум-подписок, которые отключали рекламу.

Google Карты — бесплатный сервис, который не содержит рекламных объявлений.

Мошенники сумели завоевать доверие пользователей — бесполезные приложения скачали более 50 миллионов раз. У некоторых навигаторов даже не было иконки, зато в отзывах содержались тысячи положительных комментариев (предположительно, накрученных).

Подделки обнаружил специалист по безопасности Eset Лукас Стефанко. К сожалению, на текущий момент некоторые из приложений до сих пор доступны в каталоге Google Play.

Для защиты от вредоносных и нежелательных приложений Eset рекомендует использовать надежный антивирус для мобильных устройств.