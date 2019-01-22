«Инфосистемы Джет» создала Центр прикладных систем безопасности

В «Инфосистемы Джет» начал работу Центр прикладных систем безопасности. Он объединил в себе направление противодействия мошенничеству (anti-fraud) и направление управления доступом (IdM), которые до сих пор функционировали в составе Центра информационной безопасности. Нововведение обеспечит повышенное внимание и контроль со стороны интегратора в проектах по внедрению и эксплуатации антифрод-систем и IdM-решений.

За последние три года показатели выручки Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» увеличились в 1,4 раза — с 3,1 млрд руб. в 2016 г. до 4,4 млрд руб. в 2018 г. Численность специалистов ИБ-подразделения при этом выросла в 1,3 раза и превысила 200 человек. Одними из лидеров роста стали направления внедрения и эксплуатации решений по противодействию мошенничеству и управления доступом.

Такая динамика сформировала в компании потребность выделить отдельную команду, специализирующуюся на данных направлениях. Эти проекты требуют глубокого погружения и повышенного контроля, так как зачастую связаны с изменениями бизнес-процессов на стороне заказчиков, а также требуют широкого привлечения программистов, что отличает их от типовых проектов в области интеграции ИБ.

«Противодействие мошенничеству и управление доступом традиционно являются одними из ключевых направлений деятельности Центра информационной безопасности “Инфосистемы Джет”. С целью наращивания экспертизы в этих областях и дальнейшего развития предлагаемых решений в интеграторе был создан отдельный центр, который сосредоточится на внедрении и кастомизации прикладных систем безопасности. Центр информационной безопасности в свою очередь будет реализовывать классические проекты интеграции и экспертного консалтинга», — отметила Юлия Кошкина, директор технического центра «Инфосистемы Джет».

Новый Центр возглавил Алексей Гришин, ранее руководивший в компании Центром информационной безопасности. Последний продолжит работу под руководством Андрея Янкина, который до изменения организационной структуры подразделения занимал должность заместителя директора Центра информационной безопасности.