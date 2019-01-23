WebKontrol: торренты в России переживают новый подъем

Согласно отчету компании WebKontrol, торрент-сайты остаются лидерами по объему размещенного пиратского контента. Более того, доля размещенных на них нелегальных ссылок по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14% — c 24% до 38%.

Вторую позицию занимают файлообменники, однако их доля в общем объеме пиратского контента за год сократилась с 38% до 34%. UGC-сайты «упали» с 25% до 15% и заняли третью позицию по объему нелегальных ссылок. При этом рост на 2% — с 8 до 10% — показали стриминговые сайты. Последнее место по объему ссылок на пиратский контент занимают сайты-агрегаторы, доля которых за год сократилась с 5 до 3%.

По количеству пиратских ресурсов в разных категориях первую строчку, по данным WebKontrol, занимают стриминговые сайты, они выросли на 2% — с 69% до 71%. Доля торрент-сайтов увеличилась на 3 % — с 19 до 22%. В то же время аналитики отметили уменьшение количества агрегаторов — с 5 до 3% и файлообменников — с 6 до 3%.

В этом году, как и в прошлом, Россия попала в «Priority Watch List» — список стран, «имеющих серьезные недостатки в области защиты прав интеллектуальной собственности и требующих повышенного внимания», опубликованный в «Специальном отчете 301» Торгового представительства США.

Торговое представительство указывает в отдельном отчете «Notorious Markets List» несколько крупнейших пиратских сайтов, которые размещены на российских хостингах или предположительно управляются из России. В их числе файлообменник Rapidgator.net и онлайн-площадка Seasonvar.ru. По данным WebKontrol, хостинги пиратских сайтов с контентом на русском языке находятся не менее чем в 50 странах мира.

В то же время Россия поднялась с 111 на 84 позицию в Международном индексе защиты прав собственности (The International Property Rights Index) за счет улучшения ситуации в сфере защиты патентного права. Однако уровень пиратства в стране, по оценкам авторов Индекса, остался без изменений.

Авторы международных рейтингов признают, что несмотря на шаги по реформированию антипиратского законодательства, ситуация с пиратством в России остается довольно сложной. Торговое представительство считает корнем этой проблемы то, что в российской юрисдикции не привлекают к ответственности владельцев крупных «коммерческих» пиратских сайтов.

Кроме того, отношение россиян к пиратству пока принципиально не изменилось. В отчете WebKontrol приводятся данные исследования ВЦИОМ, согласно которому 81% россиян не относятся к медиаконтенту как к такому же товару, как продукты или одежда, и не считают, что его авторы должны получать деньги за скачивание или просмотр каждой копии их произведения.