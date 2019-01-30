Fortinet вошла в число партнеров-основателей центра кибербезопасности ВЭФ

Fortinet, поставщик широкомасштабных интегрированных и автоматизированных решений по обеспечению информационной безопасности, объявил о своем новом статусе первого партнера-основателя центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сфере информационной безопасности. Генеральный директор Кен Се (Ken Xie) станет участником консультативного совета центра кибербезопасности.

ВЭФ и Fortinet разделяют убежденность в том, что борьба с глобальными угрозами, представляющими опасность для цифровой экономики, требует принятия глобальных мер реагирования. Центр кибербезопасности ВЭФ основан в целях разработки мер реагирования на угрозы и программ деятельности в сфере информационной безопасности. Центр представляет собой глобальную сеть организаций-партнеров, к числу которых принадлежат коммерческие компании, государственные, международные, научно-исследовательские и общественные организации, занимающиеся совместной разработкой мер противодействия угрозам в сфере информационной безопасности. Партнерство компании Fortinet с центром способствует укреплению сотруднических отношений компании с организациями частного и государственного секторов. Совместно с центром кибербезопасности компания Fortinet продолжит свою деятельность по разработке новаторских средств противодействия международным кибератакам, как современным, так и будущим, и борьбы с киберпреступностью.

Кен Се, председатель правления, генеральный директор и основатель компании Fortinet, и Фил Квад (Phil Quade), руководитель по информационной безопасности компании Fortinet, приняли участие в обсуждении направлений деятельности партнеров центра кибербезопасности на первом ежегодном собрании в Женеве, Швейцария.

На ежегодном собрании было объявлены партнеры-основатели центра — это Accenture, Fortinet и Сбербанк. Се вошел в состав консультативного совета центра кибербезопасности.

На ежегодной встрече ВЭФ, которая проходит в Давосе, Швейцария, Кен Се является координатором обсуждения на заседании центра кибербезопасности, посвященном развитию трудовых ресурсов в цифровом пространстве.

Приоритетные направления деятельности центра кибербезопасности, зафиксированные в учредительном документе: установка, поддержка и координация сотруднических отношений организаций частного и государственного секторов на международном уровне, поощрение обмена данными и разработки норм поведения в киберпространстве; коллективная разработка, тестирование и внедрение передовых методов и инструментов предвидения и противодействия кибератакам — современным и будущим; развертывание международных программ повышения компетентности и обучения в целях формирования нового поколения специалистов по информационной безопасности; развертывание, координация и поддержка деятельности международной оперативной группы быстрого реагирования по информационной безопасности, состоящей из специалистов организаций-партнеров, в целях борьбы с отрицательными последствиями серьезных международных кибератак.

Кен Се (Ken Xie), основатель, председатель правления и генеральный директор Fortinet, сказал: «Мы гордимся тем, что наша компания стала первым партнером-основателем центра кибербезопасности Всемирного экономического форума в сфере информационной безопасности. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с мировыми лидерами частного и государственного секторов в области разработки и реализации мер реагирования на новые глобальные угрозы информационной безопасности. Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума играет важную роль в организации сотрудничества участников рынка на международном уровне. Роль партнера-основателя центра приближает нашу компанию к цели: обеспечивать безопасность крупнейших корпораций, поставщиков услуг и государственных организаций по всему миру».

Компания Fortinet полностью разделяет приоритеты центра и оказывает поддержку в процессе реализации следующих инициатив: налаживание доверительных отношений на международном уровне; внедрение новых технологий способствует повышению производительности и расширению возможностей, однако наряду с этим появляются и новые угрозы безопасности граждан, потребителей, компаний и государств. Эффективное противодействие росту киберпреступности требует устранения ряда проблем, стоящих перед мировым сообществом, в числе которых недостаточный уровень доверия и разобщенность; цифровой и реальный миры сплетаются все теснее, а киберпреступники не считаются с границами. В этих условиях собранные по всему миру данные об угрозах — это оптимальный вариант перехода от реактивной к превентивной стратегии противодействия киберпреступности. Ни одна организация по отдельности не располагает полным представлением об угрозах безопасности, поэтому обмену данными и взаимодействию между государственным и частным секторами придается такое большое значение; построение доверительных отношений не ограничивается сферами разработки новых технологий и внедрения инноваций. Совместно с правоохранительными и промышленными организациями по всему миру компания Fortinet участвует в формировании новых стандартов и протоколов в сфере обмена данными об угрозах; компания Fortinet является членом-учредителем организации Cyber Threat Alliance, партнером Агентства НАТО по обслуживанию коммуникационных и информационных систем (NATO Communications and Information Agency) и членом рабочей группы специалистов Интерпола; создание новых возможностей для населения и работников в сфере цифровой экономики; к проблеме нехватки специалистов по информационной безопасности следует адаптироваться путем формирования контингента профессионалов, квалификация которых соответствует потребностям организаций частного и государственного секторов. Приоритетом стран, лишь недавно вышедших на уровень цифровой экономики, должно стать образование населения в сфере информационной безопасности. В перспективе такой подход обеспечит развитие технологического сектора; в целях решения проблемы нехватки кадров в сфере информационной безопасности компания Fortinet разработала международную программу Network Security Expert (NSE). Эта восьмиуровневая программа сертификации предназначена для амбициозных технических специалистов, желающих овладеть новыми технологиями информационной безопасности. В 2016 г. преподаватели и студенты получили доступ к программе благодаря Академии сетевой безопасности Fortinet (FNSA), оказывающей поддержку образовательным учреждениям в сфере сетевой безопасности по всему миру в целях подготовки нового поколения специалистов по информационной безопасности. Кроме того, реализуется программа для ветеранов Fortinet (FortiVet), которая облегчает переход ветеранов военной службы в индустрию информационной безопасности. Эта программа предусматривает использование профессиональных соцсетей, обучение и наставничество в целях компенсации нехватки квалифицированных кадров; защита критических инфраструктур, безопасность которых является залогом благополучия развитых и развивающихся стран; новая инициатива поможет решить проблему безопасности и стабильности инфраструктур жизнеобеспечения населения (таких как энергетическая, водная и транспортная инфраструктуры). В этих инфраструктурах используются эксплуатационные технологии (OT), которые в силу растущего слияния с традиционными ИТ-системами часто становятся целями враждебных государств и преступников. Злоумышленникам больше не нужны пули и бомбы для устрашения населения и подрыва экономик; разработка международных норм поведения в киберпространстве; внедрение базовых принципов надлежащего поведения в киберпространстве способствует стабилизации среды, а также позволяет развитым и развивающимся странам пользоваться преимуществами цифровой трансформации. Это наш вклад в будущее киберпространства; речь также идет о разработке стандартов независимого тестирования продуктов/средств обеспечения информационной безопасности в целях упрощения выбора покупателями подходящих решений; компания Fortinet всегда придерживалась убеждения, что независимое тестирование продуктов и средств безопасности является важнейшим фактором противодействия киберпреступникам и модернизации инфраструктур безопасности силами сотрудников ИТ-подразделений. Организации нуждаются в эффективных средствах безопасности, которые соответствуют постоянно растущим требованиям. Независимое тестирование способствует принятию обоснованных решений относительно выбора и развертывания средств, в наибольшей мере соответствующих уникальным потребностям и бизнес-целям организаций; современные методики тестирования, принятые в независимых лабораториях и центрах тестирования, позволяют компаниям, находящимся в процессе цифровой трансформации, выявить новые потребности и правильно подобрать решения с поддержкой взаимодействия, обмена данными об угрозах и согласованного реагирования на атаки; отдавая предпочтение одобренным авторитетными независимыми организациями средствам безопасности, коммерческие и государственные организации могут быть уверены в своем выборе. Такой подход способствует экономии времени в условиях высокой конкуренции на рынке продуктов безопасности.