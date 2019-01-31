«Лаборатория Касперского» выяснила, что искали дети в интернете в новогодние праздники

«Лаборатория Касперского» зафиксировала небывалый всплеск интереса детей к интернет-магазинам на прошедших новогодних каникулах. Согласно анонимизированной статистике компании, более четверти (28%) сайтов, на которые заходили или пытались зайти юные пользователи в России, составили шопинговые площадки. Данные поисковых запросов говорят о том, что активнее всего дети искали магазины электроники (например, «М.видео», «Эльдорадо», «Ситилинк») и универсальные торговые площадки (в частности Aliexpress и Ozon). Также в топ их запросов в интернете попал сайт Avito. А в поиске на английском языке лидировали такие крупные онлайн-ритейлеры, как Amazon и eBay.

В то же время неизменно высоким остается интерес подрастающего поколения к музыке, фильмам и видеороликам в сети. Специалисты «Лаборатории Касперского» подсчитали, что в России на сайты с подобным контентом в конце декабря – начале января пришлось 28% от всей интернет-активности детей. Абсолютным лидером их поисковых запросов (как на русском, так и на английском языках) остается Youtube. Из стриминговых сервисов у юных пользователей больше всего были востребованы Spotify и Netflix.

В России наибольший интерес у детей вызвал музыкальный клип на песню Skibidi российской группы Little Big. Самым востребованным фильмом стал «Веном», а самым популярным сериалом – подростковая драма «Ривердейл». Что касается мультфильмов, то большинство детей провели каникулы, смотря «Смешариков», «Гравити Фолз» и «Лунтика».

Помимо покупок и мультимедийных развлечений в сети, дети также много времени уделяли общению в интернете. По данным «Лаборатории Касперского», в России доля социальных сетей и мессенджеров среди общей сетевой активности детей составила почти 27%. Самой популярной соцсетью у юных пользователей традиционно остается «Вконтакте». Кроме того, востребованными оказываются визуальные соцсети – например, Pinterest и Instagram.

Остальным категориям сайтов досталось несравненно меньше детского внимания, чем онлайн-шопингу, мультимедиаконтенту и общению. Так, на новостные ресурсы в зимние каникулы пришлось около 6% интернет-активности детей. А любителей компьютерных игр оказалось и того меньше: доля этих площадок составила менее 4%. На сайты с неприемлемым контентом (порнография, азартные игры, алкоголь, оружие, наркотики, насилие и т.п.) было зафиксировано около 2% (а чаще даже меньше) попыток захода со стороны детей.

«То, что дети используют интернет для развлечений и общения, уже давно никого не удивляет. Они родились в эпоху цифровых технологий, и для них это привычная среда. И когда речь зашла о подарках и покупках к Новому году, вполне логично, что они обратили свое внимание на интернет-магазины, – отметила Анна Ларкина, эксперт по контентному анализу "Лаборатории Касперского". – С другой стороны, понимание того, что именно ищут дети в сети, позволяет и родителям, и производителям ПО лучше продумать стратегии их защиты от всевозможных интернет-опасностей. К примеру, традиционный страх, что дети будут намеренно искать в сети так называемый взрослый контент, не находит подтверждения на практике – лишь очень малый процент юных пользователей пытается зайти на подобные сайты. А вот знание, что дети все активнее начинают совершать покупки онлайн, дает возможность подготовиться и обеспечить их защиту, например, от финансового мошенничества».