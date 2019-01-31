«МТС банк» ускорил реагирование на киберинциденты с помощью R-Vision
«МТС банк» ускорил реагирование на киберугрозы и усилил защищенность информационных активов с помощью решений R-Vision.
«МТС банк» расширил использование системы R-Vision, подключив к работе функциональность сценариев реагирования, в результате чего процесс обработки инцидентов информационной безопасности вышел на качественно новый уровень.
Каждое событие безопасности фиксируется в единой базе R-Vision, атрибутируется информацией о его критичности, связанных с ним активах и пользователях. Далее в автоматическом режиме назначаются сотрудники, ответственные за обработку данного инцидента, запускается предусмотренный алгоритм действий команды реагирования и с помощью скриптов осуществляется сбор данных, предоставляющих агрегированную аналитику по инциденту. Действуя согласно заранее разработанным инструкциям, специалисты оперативно нейтрализуют угрозу и восстанавливают нормальный режим работы. Информация обо всех выполненных мероприятиях хранится в системе, предусмотрены встроенные механизмы обмена сведениями по инцидентам с доверенными участниками, автоматически формируются сводки и отчеты. Для всех активов в системе настроена система контрольных проверок, на основе которых формируются оценки соответствия требованиям российских и международных стандартов.
Автоматизация обработки инцидентов с помощью платформы R-Vision стала важным шагом в развитии системы кибербезопасности банка и принесла ощутимые результаты: трудозатраты сократились, скорость обработки возникающих инцидентов повысилась, соблюдаются установленные метрики по реагированию. За счет автоматизации процесса аудита и контрольных проверок выполнение требований методических документов и стандартов, установленных ЦБ РФ и другими регуляторами, требует существенно меньше ресурсов.
«Автоматизация реагирования на инциденты — это набирающий обороты тренд в развитии функции обеспечения информационной безопасности крупных организаций в современных динамичных условиях. Мы очень горды, что использование наших решений позволило банку повысить уровень защищенности корпоративных ресурсов и достичь необходимых показателей эффективности», — отметил Александр Бондаренко, генеральный директор R-Vision.