 

Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge»

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Инвестиционная компания «Криптонит» запускает всероссийский конкурс технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru). В рамках конкурса ИТ-таланты со всей России смогут продемонстрировать собственные технологические бизнес-проекты и получить многомиллионный приз. Призовой фонд конкурса составляет 10 000 000 рублей.

Кроме денежного приза успешным участникам проекта будет предоставлена возможность пройти стажировку в международном консалтинговом агентстве BCG Digital Ventures в Берлине. Все расходы за проезд и проживание возьмут на себя организаторы конкурса.

Оценивать технологические стартапы будет высокое жюри «Криптонит Startup Challenge», в которое вошли главы крупнейших корпораций:

  • Основатель ИКС Холдинга Антон Черепенников
  • Генеральный директор USM Management Иван Стрешинский
  • Индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса
  • Государственной корпорации «Ростех» Сергей Сахненко
  • Управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий
  • Генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян
  • Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев
  • Старший партнёр и управляющий директор, председатель BCG Россия Владислав Бутенко

Основными участниками конкурса станут командные стартапы, но заявки принимаются и от индивидуальных соискателей.

ИК «Криптонит» заинтересован в первую очередь в привлечении стартапов в следующих технологических сферах:

  • Криптография и квантовые вычисления
  • Машинное обучение
  • Обработка и хранилища больших данных
  • ИТ-безопасность
  • Телекоммуникационные стандарты и их безопасность
  • Искусственный интеллект и нейросети
  • Технологии распознавания лица и речи

Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок открыт до 15 марта 2019 года, далее экспертная комиссия проверит все полученные заявки и определит 20 стартапов, которые попадут на отборочный раунд в апреле, а финал планируется провести уже в мае. Точная дата будет анонсирована дополнительно.

Больше деталей о конкурсе и организаторах можно найти на сайте «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru).

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