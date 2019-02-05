«Лаборатория Касперского»: россияне обеспокоены безопасностью своих аккаунтов

Согласно опросу «Лаборатории Касперского», 65% людей с высокой интернет-активностью переживают из-за возможного взлома своих аккаунтов, а 62% боятся вредоносного ПО, которое может перехватывать пароли, вводимые на зараженном устройстве. Этот вопрос вызывает у пользователей больше тревоги, чем любые другие гипотетические киберинциденты.

Опрос был проведен в октябре-ноябре 2018 года в 22 странах мира компанией B2B International (полевой этап проведён компанией Toluna) по заказу «Лаборатории Касперского». В России в опросе приняло участие 924 активных интернет-пользователя.

Отчасти этот страх обоснован. Как показал тот же опрос «Лаборатории Касперского», за последний год 12% российских пользователей столкнулись со взломом своих учётных записей от разных сервисов. Ещё 13% признались, что их аккаунты пытались взломать, но, к счастью, у злоумышленников ничего не получилось. Для сравнения: жертвами шифровальщиков стали всего 5% респондентов.

Важнейший шаг к защите своего аккаунта – создание сложного, надёжного пароля, который трудно будет угадать или подобрать с помощью брутфорса (автоматизированного перебора паролей). Однако этим правилом пользователи руководствуются не во всех случаях. Так, в ходе опроса «Лаборатории Касперского» выяснилось, например, что 25% респондентов в России для своих финансовых аккаунтов создают более сильные пароли, чем для других учётных записей.

«Пароли – это действительно очень важная составляющая кибербезопасности. Вместе с тем, чтобы выполнять свою функцию защиты информации, они должны быть по-настоящему надёжными: хороший пароль содержит не менее 12 знаков, включая буквы в разном регистре и цифры, а также спецсимволы, – сказал Дмитрий Галов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». – При этом одной из распространённых ошибок пользователей является то, что они создают сильные пароли только для ограниченного числа самых важных аккаунтов, например финансовых. Но злоумышленники могут атаковать любую учётную запись – в почтовом сервисе или социальных сетях – и через неё получить доступ к другой персональной информации пользователя. Именно поэтому важно создавать сильные и отличающиеся пароли для каждого аккаунта – так риск утечки конфиденциальной информации можно свести к минимуму».

Самостоятельное создание сложных и устойчивых к взлому паролей – и уж тем более их запоминание и хранение – может быть непростой задачей. И лучше доверить её специальным приложениям для управления паролями, например, Kaspersky Password Manager. При этом менять пароли рекомендуется приблизительно раз в три месяца. Для обеспечения ещё большей безопасности своих учётных записей стоит использовать механизм двухфакторной авторизации, который сегодня предлагают многие сервисы.

«Лаборатория Касперского» также советует пользователям придерживаться ряда других простых правил, которые помогут сделать пребывание в интернете более безопасным: не переходите по сомнительным ссылкам в почте и мессенджерах, даже если их прислали знакомые; регулярно устанавливайте обновления программ и ОС; регулярно делайте резервные копии критически важных данных; устанавливайте приложения только из официальных магазинов и предоставлять им доступ только к тем функциям, которые действительно требуются; применяйте надёжное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах.