Cистема защиты баз данных «Гарда БД» прошла аудит на соответствие требованиям PCI DSS

Голос или текст: какие каналы общения выбирают современные клиенты В современном мире обслуживание клиентов в цифровых каналах становится насущной необходимостью. Хотите вы того или нет, но определенная часть аудитории ожидает от серьезного бренда полноценного взаимодействия через чаты, мессенджеры, приложения или социальные сети. Между чатом в VK и IVR-самообслуживанием клиенты, скорее всего, сделают выбор в пользу первого, но при этом компания рискует упустить возможности для увеличения охвата, улучшения качества обслуживания и дополнительного роста продаж. Поэтому бизнес старается наладить работу в цифровых каналах, интегрировать их в собственные контакт-центры и использовать потенциал новых форматов общения с аудиторией для увеличения собственной прибыли. Сегодня мы говорим как раз о таком проекте с Евгением Чугаевым, руководителем направления разработки продуктов B2B компании «ЭР-Телеком».