Eset запустила комплексные антивирусные решения для малого и среднего бизнеса

Eset представила в России и странах СНГ комплексные антивирусные бизнес-решения на базе облачной консоли Eset Cloud Administrator. Новые продукты, предназначенные для защиты малого и среднего бизнеса (до 250 узлов), дополняют корпоративную линейку Eset.

Исследовательский центр Ponemon Institute ежегодно фиксирует рост числа малых и средних предприятий, пострадавших от киберугроз. Так, в 2018 г. 67% небольших компаний подверглись кибератакам, 58% потеряли ценные данные.

Новые бизнес-решения Eset адаптированы к потребностям в ИТ-безопасности малых и средних предприятий и не требуют дополнительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение или технических специалистов.

Консоль Eset Cloud Administrator (ECA) состоит из облачного сервера, консоли управления продуктами безопасности с веб-интерфейсом, интерактивного установщика, облачного портала, антивирусного решения и средства удаленной установки.

Специалисты Eset берут на себя регулярное техническое обслуживание и обновление облачной консоли, а также резервное копирование и физическую безопасность данных, хранящихся в ECA. От клиента лишь требуется создать учетную запись на облачном портале Eset Business Account, получить лицензию по электронной почте и активировать выбранный продукт.

Вместе с Eset Cloud Administrator доступны следующие комплексные решения: Eset Endpoint Protection Standard Cloud — многоуровневая защита рабочих станций и файловых серверов компании. Решение детектирует вредоносные программы и фишинговые ссылки; Eset Endpoint Protection Advanced Cloud — расширенная защита рабочих станций и файловых серверов. Решение обнаруживает вредоносное ПО, фишинговые ссылки и спам. Доступны настройки корпоративной политики безопасности и ограничения веб-сайтов; Eset Secure Business Cloud — кроссплатформенная защита рабочих станций, файловых и почтовых серверов. Позволяет идентифицировать сложные киберугрозы (троянское ПО, программы-шифраторы, бесфайловые и целевые атаки).

«У небольших компаний зачастую нет необходимых ресурсов и специалистов для развертывания, настройки и обслуживания локального сервера администрирования. Новые корпоративные решения Eset можно установить без особых технических навыков и дополнительных затрат, — отметил директор департамента развития Eset Russia Алексей Косиченко. — Благодаря облачной консоли Eset Cloud Administrator и комплексным решениям на ее основе управление антивирусной защитой для малого и среднего бизнеса стало простым и понятным делом. Выход консоли и комплексных решений Eset на ее основе является важным дополнением направления Eset Cloud («Облачные решения Eset»)».

Корпоративные клиенты Eset могут воспользоваться бесплатной услугой «Гарантия антивирусной защиты». В рамках данной программы Eset Russia возвращает средства в случае ИБ-инцидента, либо компенсирует компании ущерб.