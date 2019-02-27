Fortinet предложил клиентам ряд решений для защиты сетей 5G

Fortinet, разработчик комплексных интегрированных и автоматизированных решений по кибербезопасности, объявил о доступности широкого спектра решений для ядра сети мобильной связи и облачных инфраструктур, призванных защитить мобильные сети пятого поколоения. Среди них – разработанная компанией технология виртуальных SPU (Security Processor Unit – Процессор безопасности Fortinet), а также высокопроизводительные системы для повышения безопасности. Благодаря увеличению скорости доступа к сети, массовости подключений и новым возможностям получения прибыли, сети 5G окажут весьма существенное влияние на мобильность и цифровую трансформацию. Компания Fortinet предлагает клиентам высокопроизводительные системы для обеспечения безопасности, которые обладают функциональностью операторского класса, поддерживают быстрое масштабирование, максимальную прозрачность и гранулированный контроль при обеспечении безопасности на уровне ядра сети мобильной связи, в облачной периферии и для защиты инфраструктуры интернета вещей (IoT).

Развитие сетей 5G приведет к появлению цифровых технологий практически во всех сферах нашей жизни, считают в Fortinet. Для развития многих новых направлений, некогда казавшихся фантастическими, в том числе для беспилотных автомобилей, технологий дополненной и виртуальной реальности, а также умных городов, не доставало технологий коммуникаций со сверхнизкими задержками, высокой пропускной способностью с большой скоростью передачи данных. Вот уже на протяжении многих лет возможность взаимодействия между всеми этими вещами считается неизбежной в будущем, однако столь высокая плотность соединений с сохранением адекватной скорости, сетевых задержек и поддержкой соответствующих сервисов до недавних пор оставалась недостижимой, или была реализована лишь в рамках пилотных тестирований.

С появлением 5G и на порядки увеличившейся пропускной способностью, выросшей скоростью соединений и расширенному потенциалу использования новых технологий, появляются возможности для развития комплексных инноваций, при этом мобильная инфраструктура трансформируется в платформу и выступает в роли катализатора для создания ценности и сервисных инноваций. И сегодня операторам мобильных сетей отводится важная роль движущей силы для развития безопасного бизнеса. К примеру, поставщики услуг получат новые возможности для извлечения дохода в области IoT, например, сервисов автоматизации производства, промышленной телеметрии, систем экстренного реагирования, роботизированной хирургии, потоковых систем передачи видео в формате 4K UHD, и т.д. Однако в то же время все эти инновации способны привести к настоящему хаосу, создавая условия для самых различных угроз и атак – например, DoS атак, новых уязвимостей и других форм кибератак на саму инфраструктуру ядра сети. Поэтому для защиты и эксплуатации развивающихся сетей 4G и 5G необходимо использовать технологии безопасности. Более того, для защиты этих новых сервисов требуются не только межсетевые экраны с контролем состояния соединений, но и другие, более совершенные технологии, которые способны гарантированно выполнять поставленные цели SLA в отношении времени безотказной работы и фактического качества услуг.

Fortinet предлагает стратегические решения для обеспечения безопасности, которые созданы специально для тех задач, с которыми сталкиваются сегодня операторы при модернизации ядра своей мобильной сети для предоставления услуг 4.5G и 5G. Компания предлагает возможность построить целую платформу безопасности, которая поможет организациям оптимизировать издержки, связанные с запуском и предоставлением новых сервисов, а также откроет новые возможности для извлечения дохода, минимизации новых сложных угроз и достижения целей в отношении уровней обслуживания. Поставщики услуг смогут добиться всего этого, используя современные и высокопроизводительные системы безопасности Fortinet, которые также обеспечивают операторам мобильных сетей дополнительную прозрачность, комплексную и согласованную аналитику и инструмент для устранения внешних и внутренних угроз безопасности, которые могут негативно повлиять на сетевую инфраструктуру и предоставляемые сервисы.

Платформа безопасности Fortinet предлагает операторам сетей 5G следующие возможности: расширенную защиту ядра мобильной сети и облачной инфраструктуры операторов связи. Построенное на базе технологии Fortinet Virtual SPU Technology, решение FortiGate Virtual Network Functions (VNFs) позволяет значительно улучшить защищенность приложений за счет инновационных оптимизаций функций обеспечения безопасности и новейших технологий ускорения обработки пакетов. Решение VNFs отличается компактными размерами, загружается за считанные секунды и требует меньше памяти, что позволяет поставщикам услуг снизить затраты на защиту своих виртуальных сетей и облачных платформ. Кроме того, Fortinet предлагает готовый для работы с 5G межсетевой экран нового поколения FortiGate 7000 Next-Generation Firewall Series с модулем ускорения SPU, который обеспечивает функции безопасности операторского класса с поддержкой инспекции SSL и позволяет улучшить защиту приложений. Вместе эти решения Fortinet обеспечивают лучшую в отрасли безопасность и позволяют защитить инфраструктуры 5G от сложных атак на уровне приложений, а также от массивных DoS атак, исходящих как снаружи, так и изнутри ядра мобильной сети или телекоммуникационной инфраструктуры; гибкость через безопасность. Fortinet предлагает доступ к обширной экосистеме и позволяет интегрировать свои продукты в NFV и SDN решения для виртуальной инфраструктуры от ведущих поставщиков. Для обеспечения комплексной безопасности с помощью инновационных сервисов 5G, например, сетевого сегментирования или периферийных вычислений мультисервисного доступа (multi-access edge computing (MEC), решение VNFs должно быть реализовано динамически, моментально запускаться и быть в сетевой доступности в любой момент. Для гибкого развертывания и использования этих ресурсов, Fortinet обеспечивает интеграцию своих продуктов с решениями от таких поставщиков NFV-платформ как Lenovo, систем оркестрации NFV (MANO) от Amdocs, Ericsson, Ciena, UBiqube, NoviFlow и контроллерами SDN, такими как VMware NSX, Nokia Nuage, Cisco ACI и NoviFlow; максимальная прозрачность и расширенные возможности управления сервисами Интернета вещей на периферии и в облаке. В своей массе IoT-устройства построены на легких операционных системах с минимальными функциями безопасности, в результате чего эти устройства подвержены взлому и атакам со стороны ботнетов. Чтобы минимизировать эти бизнес-риски, данные, поступающие от этих конечных точек, так же, как и сами устройства, требуют полной защиты. Более того, поставщики услуг, предлагающие свои IoT-сервисы через облачные платформы, нуждаются в возможности изолирования многопользовательских сред (multi-tenant isolation), в средствах безопасности для виртуальных машин и/или контейнеров, а также в защите веб-приложений. Решения Fortinet FortiGate NGFW VNF и FortiWeb WAF VNF помогают защитить облачную платформу. Решение FortiSIEM обеспечивает максимальную прозрачность благодаря комплексному анализу безопасности и позволяет отслеживать IoT-устройства, а FortiGate позволяет распознавать и выстраивать профили работы всех подключенных устройств, и применять гранулированные политики управления к различным классам IoT-устройств.

Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям Fortinet, отметил: «С развитием сетей 5G комплексные инновации в области мобильной инфраструктуры будут постепенно трансформироваться в платформу и выступать в роли катализатора для создания ценности и развития сервисных инноваций. На протяжении всего процесса этой трансформации уже зарекомендовавшие себя архитектура и решения Fortinet обеспечивают улучшенную безопасность для самых различных сценариев использования сетей LTE, LTE-A и 5G, помогая защитить всю мобильную инфраструктуру, начиная с сетей радиодоступа (radio access network, RAN) и заканчивая облачными инфраструктурами телекоммуникационных компаний. Они отличаются производительностью операторского

Платформа Fortinet Security Fabric и решения для защиты ядра мобильных сетей, инфраструктуры интернета вещей и прикладных сервисов уже доступны в продаже.