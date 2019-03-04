Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки

Гостиничная сеть Marriott International подвела финансовые итоги 2018 года. В отчете о прибылях и убытках, в частности, сообщается, что масштабное нарушение данных в прошлом году обошлось компании в $28 млн. Большую часть этой суммы, порядка $25 млн, покрыли страховые выплаты.

30 ноября 2018 г. Marriott уведомила общественность, что хакерам удалось взломать систему бронирования Starwood и похитить данные 500 млн гостей, забронировавших номера не позднее 10 сентября 2018 г. Злоумышленники получили доступ к именам, адресам, датам рождения, номерам телефонов, адресам электронной почты, паспортным данным, деталям бронирования. В некоторых случаях утекли данные платежных карт. В начале 2019 г. компания выступила с новым заявлением. По уточненным данным, нарушение затронуло только 383 млн клиентов.

Генеральный директор и президент Marriott Арне Соренсон (Arne Sorenson) подчеркнул, что утечка не повлияла на показатель RevPAR (доходность в расчете на один номер). Кроме того, компания не отмечает снижения показателей лояльности клиентов. Соренсен также сообщил, что расследование инцидента завершено. В частности, American Express не обнаружила всплеска мошеннических действий с кредитными картами.

По мнению некоторых специалистов, за атакой на систему бронирования Marriott могли стоять китайские правительственные организации. Однако, целью хакеров, скорее всего, был шпионаж, а не получение выгоды.

«Marriott несет серьезные убытки, но, как видно, этот инцидент не повлиял на настроения инвесторов и курс акций компании восстановился примерно до того уровня, что был накануне сообщения об утечке. Однако для организаций подобные нарушения могут вызывать еще большие расходы, связанные с удовлетворением коллективных исков клиентов, а также укреплением систем безопасности для предотвращения рисков утечек данных в будущем, — отметил аналитик ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. — Даже для компаний с миллиардными оборотами ликвидация ущерба от утечки будет иметь весьма чувствительные последствия. Можно вспомнить печальный пример компании Equifax – ликвидируя последствия меньшего нарушения: тогда утекло около 143 млн записей персональных данных клиентов, она за первый год потратила более 240 млн долларов».

Расходы, понесенные компанией в IV квартале 2018 г., пока лишь начало истории, связанной с последствиями утечки. Помимо возможных многомиллионных коллективных исков, компания может получить штраф от американских регуляторов. Не исключено также, что Marriott понесет ответственность в соответствии с требованиями европейского регламента GDPR.

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