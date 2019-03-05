Positive Technologies: число критически опасных уязвимостей веб-приложений в 2018 году выросло в три раза

Специалисты Positive Technologies подготовили статистику уязвимостей, обнаруженных в ходе проведения работ по тестированию безопасности веб-приложений в 2018 г. Исследование показало, что в среднем на одно веб-приложение приходится 33 уязвимости, шесть из которых имеют высокий уровень риска.

Доля приложений с критически опасными ошибками безопасности сегодня составляет 67%. Число критически опасных уязвимостей, которое в среднем приходится на одно веб-приложение, по сравнению с 2017 г. выросло в три раза. Среди них наиболее распространены уязвимости, связанные с недостаточной авторизацией, возможностью загрузки или чтения произвольных файлов, а также с возможностью внедрения SQL-кода. Также высока доля веб-приложений с уязвимостями «Межсайтовое выполнение сценариев» (Cross-Site Scripting, XSS). В четырех из каждых пяти веб-приложений отмечены ошибки конфигурации.

Помимо этого, в 19% веб-приложений содержатся уязвимости, позволяющие злоумышленнику получить контроль не только над приложением, но и над ОС сервера. Если такой сервер находится на сетевом периметре организации, злоумышленник может проникнуть во внутреннюю сеть компании.

Персональные данные хранятся и обрабатываются почти в каждом исследованном веб-приложении (91%). При этом киберпреступники могут похитить личную информацию пользователей в 18% веб-приложений, где осуществляется обработка данных.

«Для обеспечения безопасности веб-приложений необходимо проводить анализ их защищенности, — сказала аналитик Positive Technologies Яна Авезова. —Тестирование методом белого ящика (с известным исходным кодом) позволяет выявить и в дальнейшем устранить уязвимости, не дожидаясь кибератаки. При этом для исправления 83% уязвимостей, включая большинство критически опасных, необходимо внести изменения в программный код. Для снижения риска нарушения бизнес-процессов в период подготовки нового релиза приложения мы рекомендуем использовать специализированные решения, в частности межсетевые экраны уровня приложений (web application firewalls, WAF)».

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