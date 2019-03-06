CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности

По результатам исследования, проведенного CNews Analytics совместно с «Инфосистемы джет» и Veritas, у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности (BCP/DRP). Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях.

Опрос проводился среди представителей крупного российского ритейла, промышленности, финансов, ТЭК, телекома и авиатранспорта с годовым оборотом от 20 млрд руб. и выше. Участвовали руководители профильных департаментов и управлений, а также лица, влияющие на принятие решений в ИТ, цифровой трансформации, операционных рисков или непрерывности бизнеса.

«Мы инициировали исследование, чтобы оценить уровень зрелости российских компаний в области обеспечения непрерывности бизнеса. Сегодня нет внутрироссийских исследований по данной тематике, максимально близко к теме изучалось только использование катастрофоусточивой инфраструктуры. Мы же сделали срез отношения российских компаний именно к вопросам непрерывности бизнеса как с технологической, так и с организационной точек зрения, — отметил Роман Лукин, руководитель отдела ИТ-аудита и консалтинга «Инфосистемы джет».

Исследование показало, что 43% компаний сталкивались с нештатными ситуациями, которые приводили к существенным финансовым потерям. При этом чем крупнее компания, тем чаще она сталкивались с ними — это подтвердили около 60% респондентов.

Более половины респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком оказался лидером в BCM — 90% респондентов этой отрасли подтвердили его наличие в компании. Наименьший прогресс в области обеспечения непрерывности бизнеса показали страхование, ТЭК и промышленность. Ритейл и банки заняли промежуточную позицию.

По результатам опроса, у большинства оказались и резервные ЦОДы, и планы непрерывности бизнеса. Однако, несмотря на сочетание резервной площадки и плана непрерывности бизнеса, значительно повышающее вероятность восстановления в согласованное с бизнесом время, 23% опрошенных испытали сложности при восстановлении бизнес-процессов.

По мнению консультанта по непрерывности бизнеса «Инфосистемы джет» Игоря Тюкачева, такая ситуация может возникнуть, если процесс BCM не запущен в компании или запущен формально, так как для успешного восстановления бизнеса при возникновении нештатной ситуации требуется полноценное внедрение процесса BCM в рамках всей компании.

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