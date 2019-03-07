«Лаборатория Касперского» обнаружила «зловредную матрешку» на популярном торрент-трекере

«Лаборатория Касперского» выявила схему распространения рекламного и вредоносного ПО через популярный торрент-трекер The Pirate Bay. Схема получила название PirateMatryoshka, поскольку включает в себя ряд компонентов, каждый из которых запускает действие последующего.

PirateMatryoshka распространяется под видом взломанных версий платных программ. Скачав и запустив такую программу, пользователь открывает путь на компьютер троянцу, цель которого — осуществить скрытую загрузку вредоносного контента. Бдительность жертвы усыпляется еще и тем, что, если обычно распространение зловредов в торрентах происходит через свежесозданные аккаунты, то PirateMatryoshka использует, кроме того, давно зарегистрированные учетные записи с «чистой» историей. Хорошая репутация пользователя, раздающего файл, не оставляет у потенциальных жертв сомнений в безопасности загрузки.

Троянец начинает свою работу с того, что демонстрирует пользователю фишинговую страницу The Pirate Bay. Эта страница запрашивает логин и пароль для входа в торрент якобы для продолжения процесса загрузки, а на самом деле — для взлома аккаунтов пользователей и дальнейшей раздачи зловреда. По данным «Лаборатории Касперского», фишинговая страница была открыта примерно 10 тыс. раз.

Даже если пользователь не ввел свои учетные данные, процесс заражения будет продолжаться, поскольку троянец продолжает, как матрешка, распаковывать вредоносные модули двух типов: инсталляторы файловых партнерских программ и автокликеры. Первые загружают вместе с нужным контентом дополнительное ПО, при этом тщательно скрывая возможность отказаться от него. Вторые же проставляют галочки в нужных местах и нажимают на кнопки, соглашаясь за пользователя с установкой ненужного ему софта. В результате компьютер жертвы заполняется нежелательными и вредоносными программами, такими как pBot и Razy.

«Злоумышленники регулярно используют торрент-сервисы для распространения зловредов. Им играет на руку то, что при скачивании пиратского контента пользователи часто отключают защитные решения или игнорируют уведомления системы, — сказал Антон Иванов, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского". — Мы часто видим многоуровневое вредоносное ПО, например, дропперы, скрытно устанавливающие ряд других зловредов на устройстве пользователя. Но PirateMatryoshka — еще более изощренная угроза. Это пример массовой нецелевой атаки с применением фишинга. Проникая на компьютер жертвы, зловред открывает путь как нежелательным программам, так и вредоносному контенту, в том числе майнерам, стилерам и бэкдорам».

«Лаборатория Касперского» детектирует этот зловред и его компоненты как Trojan-Downloader.Win32.PirateMatryoshka и Trojan.Win32.InstClick.

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