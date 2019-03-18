«Код безопасности» разработал банковское биометрическое ИБ-решение

«Код безопасности» стал авторизованным партнером компании «Ростелеком» по внедрению типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией. Услуги компании позволят банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности и сократить время на выполнение требований регуляторов.

Единая биометрическая система «Ключ Ростелеком», предназначенная для юридически значимого удаленного подтверждения личности, заработала в России летом 2018 года. Идентификация пользователя в Единой биометрической системе происходит по двум параметрам — голосу и лицу. Безопасность хранения данных обеспечивает оператор системы — компания «Ростелеком», за безопасностью сбора биометрической информации следят банки, регистрирующие граждан.

Для сокращения издержек на обеспечение информационной безопасности при работе с биометрией банки могут воспользоваться готовым продуктом — типовым решением «Ростелекома». Системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации и одобрен для использования в кредитных организациях. В настоящее время завершена разработка основных модулей типового решения. В соответствии с нормативными требованиями проводятся тематические исследования для получения заключения ФСБ России о соответствии созданного типового продукта ранее согласованному системному проекту.

Проект включает описание архитектуры типового продукта, список одобренного аппаратного и специального программного обеспечения, схемы взаимодействия, а также основные принципы интеграции типового решения в информационные системы банка.

Компания «Код безопасности» стала авторизованным партнером «Ростелекома» по созданию и внедрению типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией. «Код безопасности» будет осуществлять проектирование, поставку, внедрение, сопровождение и техническую поддержку программно-аппаратного комплекса, предназначенного для защиты биометрической информации при ее передачи между банком и «Ростелекомом».

В лаборатории «Кода безопасности» эксперты компании провели сборку и успешное тестирование типового решения, что позволит в дальнейшем сократить до минимума время на внедрение решения на площадке заказчика.

Еще одним преимуществом взаимодействия банков с «Кодом безопасности» является то, что продукты компании включены «Ростелекомом» в проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией. Соответственно, вендор обладает наиболее обширной экспертизой по данным решениям. В их числе – продукты линейки «Континент» (межсетевой экран и детектор атак) и ПАК «Соболь».

Помимо типового решения банки при реализации задач подключения к ЕБС могут применять продукты «Кода безопасности» для обеспечения защиты каналов связи внутри финансовой организации (класса КС3), АРМов операторов сбора биометрических образцов, системы обработки биометрических персональных данных. Для этих целей, помимо уже перечисленных продуктов, могут быть использованы: СКЗИ «Континент-АП», «Континент» TLS, «Континент» WAF, vGate, Secret Net Studio и Secret Net LSP.

«Известно, что уже к 1 января 2020 года сбор биометрических данных должен быть обеспечен во всех отделениях банков на территории России. Мы уже сегодня готовы встраивать типовое решение по обеспечению информационной безопасности в инфраструктуру банков, что позволит им регистрировать биометрические данные через СМЭВ и получать результаты верификации биометрии граждан для предоставления финансовых услуг. Таким образом, наши услуги и наши продукты дадут возможность быстрее обеспечить готовность банков к исполнению обязательств по биометрической идентификации», - рассказал Виктор Карпунин, директор департамента сервиса компании «Код безопасности».