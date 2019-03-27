«Ростелеком» сообщил о росте числа и мощности DDoS-атак на российские компании

«Ростелеком» провел исследование DDoS-атак, осуществлявшихся на российский сегмент интернета в 2018 г. Как свидетельствует отчет, в 2018 г. произошел резкий рост не только количества DDoS-атак, но и их мощности.

По сравнению с 2017 г. количество атак выросло почти в два раза – на 95%. Аналитики полагают, что во многом это связано с их дешевизной и эффективностью. При этом мощность DDoS-атак также резко возросла. Самая серьезная атака, зафиксированная «Ростелекомом» в 2018 г., осуществлялась на телеком-оператора Dtel.ru. Ее интенсивность достигала 450 Гбит/с, тогда как рекорд 2017 г. – всего 54 Гбит/с. Самая продолжительная DDoS-атака длилась 280 часов (11 суток и 16 часов). Для сравнения, в среднем такие атаки длятся 1,5-2 часа.

«Несмотря на интенсивную работу американских и европейских правоохранительных органов по закрытию публичных сервисов организации DDoS, таких как известный Webstresser, заметного снижения количества потенциально опасных атак на российские компании в 2018 г. не произошло. Поэтому мы и далее будем активно развивать эшелонированную защиту от DDoS на всех уровнях интернет-инфраструктуры наших клиентов – от каналов и до бизнес-логики защищаемых приложений. Превентивное подключение к ней гарантирует доступность и безопасность бизнеса наших клиентов в ставшей агрессивной интернет-среде», – сказал Иван Мирошниченко, руководитель направления развития MSSP-сервисов компании «Ростелеком-Solar».

Чаще всего злоумышленники атакуют компании, относящиеся к сферам игровой индустрии и электронной коммерции. Доля атак на игровые серверы составила 64%. По прогнозам аналитиков, данная картина не изменится в ближайшие годы, а с развитием киберспорта можно ожидать уеличения числа атак на отрасль. Предприятия электронной коммерции стабильно «удерживают» второе место (16%). Доля DDoS-атак на телеком выросла с 5% до 10%, а доля образовательных учреждений, напротив, резко сократилась – с 10% до 1%. Рост среднего числа атак на одного клиента составил 45% для игрового сегмента, 19% – для игровой коммерции.

Пик DDoS-атак в 2018 г. пришелся на ноябрь-декабрь. Эти месяцы считаются ключевыми с точки зрения продаж в сегменте электронной коммерции – покупательская активность растет в связи с предпраздничным периодом и стартом крупных распродаж. DDoS позволяет на время заблокировать ресурсы конкурента или может использоваться злоумышленниками в качестве орудия шантажа тех компаний, которые в ноябре-декабре получают большую часть выручки.

Наиболее популярным методом DDoS является UDP-флуд – почти 38% всех атак осуществляется именно этим способом. Также отмечается резкий рост доли атак с амплификацией и атак типа SYN-флуд. Их объединяет то, что как первые не требуют наличия ботнета (и соответственно, затрат на его организацию/покупку), так и вторые могут осуществляться как с использованием ботнета, так и без него.