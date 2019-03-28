МТС и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака

МТС сообщила о запуске новой для российского рынка услуги по антивирусной защите ИТ-ресурсов и корпоративных данных, размещенных в публичном облаке. Решение разработано в технологическом партнерстве с «Лабораторией Касперского» и интегрировано в виртуальную инфраструктуру облака МТС.

Услуга «Антивирусная защита виртуальных машин» ориентирована на компании, которые размещают в облаке критически важные корпоративные системы и приложения: сайты интернет-магазинов, базы данных, учетные системы. Сервис будет востребован коммерческими организациями и госучреждениями, которые работают с персональными данными граждан и должны выполнять ряд регуляторных требований по защите информации. Среди них: банковский сектор, ритейл, страховые компании, организации сферы ЖКХ и здравоохранения.

Решение сканирует виртуальные файловые системы, распознаёт и блокирует вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, также предотвращает сетевые атаки и фишинг. Использование сервиса позволяет на 25% сократить нагрузку на виртуальную инфраструктуру облака в сравнении с традиционным антивирусом. За счет адаптации для работы в публичной облачной среде решение не снижает производительности облака: сервис осуществляет централизованную проверку файлов и загрузку обновлений, распределяя нагрузку.

Услуга доступна в облаке МТС в формате подписки, её стоимость зависит от объёма защищаемых виртуальных ресурсов клиента. Например, для средней страховой компании стоимость составит порядка пяти тысяч рублей в месяц, а для сети клиник в крупном городе – порядка восьми тысяч рублей в месяц. Использование решения позволяет на 30% снизить затраты на антивирусную защиту по сравнению с покупкой традиционных лицензий.

«Современные вирусы отлично живут и распространяются в виртуальной среде. Как провайдер, мы обеспечиваем все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту нашей облачной платформы на высоком уровне. Сегменты облака, отданные отдельным клиентам, также должны быть надежно защищены. Как показывает практика, антивирусное программное обеспечение при его установке как в рамках публичных, так и приватных облаков дополнительно нагружает инфраструктуру, снижая общую производительность. В партнерстве с одним из мировых лидеров рынка информационной безопасности – «Лабораторией Касперского» – впервые в стране мы запустили облачный антивирус для бизнеса, который глубоко интегрирован в облако и предоставляется как сервис. Уверен, что предложение будет крайне востребовано: на данный момент услуга обладает самой низкой на рынке стоимостью защиты ИТ-ресурсов как в виртуальных средах, так и физических», - сказал директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

«Данные, хранящиеся в облаке, особенно публичном, нуждаются, пожалуй, даже в более тщательной защите, чем та информация, которая содержится на собственных серверах компании. При этом важно обеспечить кибербезопасность без ущерба производительности и динамичности облака, которые являются его ключевыми преимуществами. Именно поэтому мы разработали отдельное гибкое решение Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, которое учитывает все особенности удаленной инфраструктуры и предлагает наиболее оптимальный подход к защите в каждом конкретном случае, – отметил Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии. – Сотрудничество с МТС позволяет нам сделать защиту облака от киберугроз еще более доступной для сотен компаний в России».