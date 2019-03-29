Исследование Acronis: потери данных пользователями выросли на 30% за год

Как объявила Acronis, согласно проведенному компанией опросу, 65% респондентов сообщили, что в 2018 г. либо они сами, либо кто-либо из их родственников столкнулись с утратой данных в результате случайного удаления файлов или сбоев аппаратного или программного обеспечения. Данный показатель вырос на 29,4% год к году.

При этом впервые за пятилетнюю историю исследования, проводимого Acronis, почти все потребители (92,7%) резервируют данные с собственных компьютеров. Рост данного показателя составил 24% год к году.

«На первый взгляд эти два вывода кажутся противоречащими, ведь как может происходить утрата большего количества данных, если практически все пользователи стали делать их резервные копии? — сказал Станислав Протасов, президент и главный операционный директор компании Acronis. — Тем не менее, существуют причины, по которым эти показатели опроса выглядят именно так. Люди используют большее количество устройств и работают с данными из большего количества точек, чем когда либо ранее, что создает больше причин для их утраты. Например, пользователи могут делать резервное копирование данных, хранящихся на ноутбуке, но если случайно забудут в такси смартфон, резервную копию которого они не создают, то данные все равно будут утеряны».

В опросе приняли участие пользователи из США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Японии, Сингапура, Болгарии и Швейцарии.

В этом году опрос впервые проводился среди бизнес-пользователей. В связи с ростом числа случаев потери работы генеральными директорами, ИТ-менеджерами и другими руководящими лицами в результате взлома данных, онлайн-атак и ошибок компьютерных технологий, компания Acronis решила включить актуальные для них вопросы, связанные с защитой данных, в данное исследование. Включение бизнес-пользователей позволило выявить несколько различий в том, как и зачем пользователи и компании защищают свои цифровые активы.

Количество устройств, используемых потребителями, продолжает расти, при этом 68,9% домохозяйств заявляют, что используют три и более таких устройств, как компьютеры, смартфоны и планшеты. Данный показатель вырос на 7,6% по сравнению с прошлым годом.

Учитывая рост природных и техногенных катаклизмов, резонансных актов вымогательства, а также случаев утечек данных, при возросших объемах данных, рост показателя резервирования данных свидетельствует о том, что потребители все же пытаются защитить свои данные. В этом году только 7% пользователей заявили, что никогда не резервировали данные, в то время как в прошлом году такой ответ предоставили почти треть респондентов (31,4%).

Пользователи стали больше ценить собственные данные, о чем свидетельствует тот факт, что 69,9% готовы потратить более $50 на восстановление утраченных файлов, фотографий, видео и прочей информации. В прошлом году лишь 15% были готовы заплатить такую сумму.

Для защиты собственных данных 62,7% пользователей хранят их под рукой, сохраняя резервные копии на локальном внешнем жестком диске (48,1%) или в отдельном разделе жесткого диска (14,6%). Всего лишь 37,4% используют облачные технологии или гибридный формат облачного и локального резервного копирования.

Еще одной явной проблемой является недостаточно активное принятие облачных технологий. Все больше потребителей говорят о том, что основная ценность резервного копирования данных состоит в обеспечении доступа к ним — многие отмечают, что хотят иметь «быстрый и простой доступ к резервным данным из любого местоположения». Но при этом лишь треть из них используют для резервного копирования облачные технологии, предоставляющие им возможность извлекать данные независимо от места их нахождения.

Основными данными, представляющими ценность для потребителей, являются контакты, пароли и прочая персональная информация (45,8%), а также мультимедийные файлы, включая фотографии, видео, музыку и игры (38,1%).

Менее половины потребителей владеет информацией о таких угрозах для данных, как программы-вымогатели (46%), вредоносное ПО для добычи криптовалюты (53%) и атаки методами социальной инженерии (52%), используемые для распространения вредоносного ПО. Знания о таких опасностях распространяются медленно, о чем свидетельствует тот факт, что количество пользователей, которым известно о программам-вымогателях, выросло лишь на 4% по сравнению с прошлым годом.

Убытки от одного часа простоя оцениваются в размере порядка $300 тыс., поэтому пользователи из деловой среды, конечно же, хорошо понимают ценность данных их компании. Поскольку на генеральных директоров и руководителей высшего звена возлагается все больше ответственности за защиту данных, они проявляют все более активный интерес к вопросам безопасности, особенно с учетом увеличения количества резонансных случаев связанных с атаками на данные.

Это объясняет тот факт, почему бизнес-пользователи, которые приняли участие в опросе, уже подготовились к защите собственных данных, приложений и систем и заявили, что наиболее важными аспектами для них являются безопасность с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов и безопасность с точки зрения предотвращения злоумышленных действий в отношении их данных.

В ежегодный опрос 2019 г. бизнес-пользователи были включены впервые, при этом ответы поступили от компаний всех размеров, включая 32,7% компаний малого бизнеса со штатом до 100 сотрудников, 41% средних компаний со штатом от 101 до 999 сотрудников и 26,3% крупных предприятий со штатом более 1 тыс. сотрудников.

Для большинства компаний защита данных становится одним из наиболее важных приоритетов: так, компании проводят резервирование данных ежемесячно (25,1%), еженедельно (24,8%) или ежедневно (25,9%). В результате таких мер 68,7% заявили, что в прошлом году не имели простоев из-за потерь данных.

Такие компании прекрасно осведомлены о последних рисках, угрожающих их данным, в результате чего они выразили озабоченность или крайнюю озабоченность в отношении программ-вымогателей (60,6%), криптоджекинга (60,1%) и социальной инженерии (61%).

Сегодня компании всех размеров полагаются на облачное резервное копирование, при этом 48,3% используют исключительно облачное резервное копирование, а 26,8% — комбинацию облачного и локального резервное копирования.

Учитывая их требования, связанные с безопасностью и защитой данных, вполне можно понять их интерес к облачным технологиям. Именно с точки зрения безопасности в контексте непреднамеренной утраты данных («надежное резервирование с тем, чтобы данные всегда можно было восстановить»), внешнее облачное резервирование гарантирует доступность данных даже в случае уничтожения офисных помещений в результате пожара, наводнения или иных стихийных бедствий. С точки зрения безопасности в контексте злонамеренных действий («данные, защищенные от онлайн-угроз и киберпреступников»), облако является препятствием для разворачивания вредоносного ПО.

Ввиду невероятно быстрой эволюции современных угроз для данных, компании и пользователи стремятся найти такие решения для защиты данных, которые обеспечивали бы максимальную защиту, включая гибкое локальное, гибридное и облачное резервное копирование и мощное антивирусное ПО.

Решения для резервного копирования Acronis (Acronis Backup для компаний и Acronis True Image для индивидуальных пользователей) предполагают активную защиту от программ-вымогателей и криптоджекинга, основанную на искусственном интеллекте, способную выявлять и блокировать зловредные программы в режиме реального времени и автоматически восстанавливать любые поврежденные файлы. Технологии в прошлом году удалось предотвратить 400 тыс. подобных атак.

Новая версия такой интегрированной защиты под названием Acronis Active Protection недавно получила новую функцию распознавания и блокирования вредоносного ПО для добычи криптовалюты. Выпущенное осенью 2018 г. обновление Acronis Active Protection, по данным компании, заблокировало десятки тысяч атак вредоносного ПО для добычи криптовалюты в течение первых месяцев работы.

Чтобы защитить персональные файлы или обеспечить непрерывность деятельности компании, Acronis рекомендует выполнять четыре простых действия, которые помогут защитить данные: всегда создавать резервные копии важных данных. Хранить резервные копии как локально (для обеспечения оперативного доступа к ним и возможности сколько угодно частого восстановления), так и в облаке (чтобы обеспечить сохранность всех данных в случае уничтожения офиса в результате кражи, пожара, наводнения или иных стихийных бедствий); регулярно обновлять операционную систему и программное обеспечение. Использование устаревших версий ОС или приложений означает, что ошибки остаются неисправленными, а исправления безопасности, которые помогают блокировать доступ киберпреступников в соответствующую систему — неустановленными; обращать внимание на подозрительные письма, ссылки и приложения. Большинство случаев заражения системы вирусами или запуска программ-вымогателей происходит в результате использования методов социальной инженерии, под воздействием которой пользователи открывают обманным путем зараженные приложения к электронным письмам или нажимают на ссылки, ведущие на веб-сайты с вредоносным ПО; устанавливать антивирусное ПО и запускать автоматическое обновление системы, чтобы защитить ее от последних известных угроз. Пользователи Windows должны подтвердить активизацию и актуальность Windows Defender.