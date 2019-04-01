«Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP

Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз, и «Нетком», российский дистрибьютор ИТ-решений, подписали партнерское соглашение.

В рамках соглашения «Нетком» получил право на поставку DLP-системы Zecurion через свой партнерский канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов.

Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функцией архивирования, сохраняя копии всех перехваченных сообщений, писем, вложенных файлов, документов, записанных на USB-устройства и распечатанных на принтерах. Кроме выявления и блокировки утечек информации, DLP-система с помощью модуля поведенческого анализа (UBA) анализирует действия сотрудников и выявляет потенциально опасную активность. Zecurion DLP тесно интегрируется с системой контроля привилегированных пользователей Zecurion PAM (Privileged Access Management) и Zecurion SWG (Secure Web Gateway) для контроля доступа к веб-ресурсам.

«Как ИТ-дистрибютор мы отмечаем высокий интерес бизнес-партнеров к российским разработкам в области информационной безопасности, в частности, к DLP-системам. Каждое новое направление мы активно поддерживаем всем комплексом наших сервисов», — отметила Наталья Елашко, коммерческий директор «Нетком».

«Мы рады приветствовать в числе наших партнеров еще одного российского дистрибьютора —компанию "Нетком". Надеемся, что наш флагманский продукт, который нашел применение в сотнях тысяч компаний, успешно дополнит линейку ИБ-решений партнера и даст возможность новым заказчикам Zecurion более эффективно управлять информационной безопасностью», — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion.