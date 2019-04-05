Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных

Международная коммуникационная группа Dentsu Aegis Network подготовила отчет Digital Society Index 2019: Human Needs in a Digital World. Сингапур, США и Китай возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира. Великобритания, которая лидировала в прошлом году, опустилась на пятое место. Скандинавские рынки доминируют в первой десятке. Россия занимает 23 место среди цифровых экономик мира.

Эксперты отмечают кризис доверия к цифровой экономике, поскольку цифровые сервисы не всегда могут удовлетворить потребности людей — базовые, психологические и социальные. Растущее недоверие к новым технологиям побуждает потребителей возвращать контроль над своими действиями в цифровой среде, и это влияет на бизнес.

На глобальном уровне существует разрыв между перспективой развития цифровых технологий и их воздействием на человека. 58% людей считают, что сейчас преимущества цифровых технологий доступны только ограниченному количеству пользователей. 33% опрошенных обеспокоены негативным влиянием цифровых технологий на здоровье и качество жизни, особенно молодых людей. Еще 57% взволнованы темпом перемен, и эта цифра возрастает до 80% на таких рынках, как Бразилия, Китай и Индия.

Отчет Digital Society Index 2019 выявляет новую тенденцию: люди критически настроены к государственным учреждениям и частным компаниям, которым они предоставляют персональные данные.

Только 45% людей во всем мире верят, что организации, которые хранят персональные данные, защищают их конфиденциальность. Восемь из десяти заявляют, что готовы прекратить вести бизнес с организацией, не соблюдающей правила использования данных. Это основной фактор недоверия к компаниям.

Цифровые технологии меняют отношения между брендами и клиентами: отсутствие доверия и забота о здоровье побуждают людей искать баланс при потреблении цифровых медиа.

Согласно исследованию, 44% людей предприняли шаги по сокращению объема данных, которыми они делятся в интернете, 27% установили программное обеспечение для блокировки рекламы, 21% активно ограничивают количество времени, которое они проводят в интернете или у экрана смартфона, и 14% удалили учетную запись в социальной сети.

Сейчас брендам становится сложнее работать с потребителями, особенно с теми, кто стремится сократить время, проведенное онлайн. Этих людей сложнее вовлекать в активности. Однако есть те, кто склонен чаще использовать цифровые продукты и услуги (например, делать покупки в интернете, пользоваться приложениями для заказа такси или прослушивания музыки). Все это создает цифровой парадокс для брендов.

«Спустя тридцать лет после появления интернета цифровые технологии продолжают оказывать огромное влияние на социальную и экономическую ситуацию во всем мире. Digital стимулировал экономический рост, создал рабочие места, помог избавить миллионы людей от бедности и изменил нашу жизнь. Но стремительное развитие инноваций и их влияние на здоровье человека вызывает обеспокоенность. Нам нужно задуматься о том, как использовать данные и технологии не только ради экономической выгоды, но и на благо общества в целом. Я надеюсь, что этот отчет вдохновит на новый разговор о цифровой экономике в долгосрочной перспективе и позволит брендам и компаниям использовать технологии для улучшения жизни людей», — отметил Тим Андре, генеральный директор и председатель Dentsu Aegis Network.

Современные тенденции несут существенные последствия для брендов и компаний с точки зрения их взаимодействия с пользователями в цифровых каналах. В отчет включен ряд рекомендаций: небезопасное хранение и использование персональных данных являются фактором недоверия к компаниям номер один. Бизнес-структурам нужно конкурировать за открытость и прозрачность использования данных. Брендам необходимо сосредоточить внимание на взаимодействии с пользователями, чтобы быть более открытыми; в условиях растущей дискуссии на тему негативного влияния социальных сетей и цифровых технологий на здоровье бренды должны выяснить, как они могут помочь людям осуществить «цифровой детокс». Тем самым они смогут повысить лояльность, помогая пользователям быть онлайн на своих условиях; использовать технологии для более эффективного обучения. Чем позитивнее люди относятся к цифровым технологиям с точки зрения их профессиональных навыков и развития, тем выше вероятность использования цифровых продуктов и услуг.

Россия находится на 23 месте в Digital Society Index 2019. Годом ранее она замыкала первую десятку цифровых экономик мира. При относительно высоком уровне доступа населения к цифровым технологиям и сервисам в России наблюдается низкий уровень доверия к использованию персональных данных коммерческими и государственными организациями. Перемещение России в рейтинге не означает стремительной потери позиций, а связано с расширением выборки опроса, которая увеличилась с 10 стран в 2018 г. до 24 стран в 2019 г.

В рамках исследования совместно с консалтинговым агентством Oxford Economics были опрошены более 43 тыс. человек в 24 странах. Индекс рассчитывался с учетом следующих критериев: динамичность (как сильно цифровая экономика влияет на рост), уровень доступа к цифровым услугам (масштаб развития) и доверие (как рынки укрепляют доверие к цифровой экономике). Такая метрика позволяет оценить, насколько хорошо страны строят цифровую экономику для всех.