Решения «Лаборатории Касперского» в шестой раз подряд обошли конкурентов по итогам независимых тестов

Шестой год подряд решения «Лаборатории Касперского» демонстрируют лучшее качество защиты в независимых тестах. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

По итогам 2018 г. продукты компании 73 раза заняли первые места в 88 отдельных испытаниях, проведенных авторитетными тестовыми лабораториями по всему миру. Для сравнения: ближайший конкурент смог оказаться на вершине пьедестала только 41 раз. Таким образом, решения «Лаборатории Касперского» вновь возглавили рейтинг ТОП-3, ежегодно составляемый на основе результатов независимых тестирований.

В 2018 г. тестовые лаборатории проверяли эффективность корпоративных, потребительских и мобильных продуктов «Лаборатории Касперского». Эксперты из таких организаций, как AV-Test, AV-Comparatives, SE Labs, ICSA Labs и других, замеряли скорость и качество распознавания всех видов реальных киберугроз, в том числе программ-шифровальщиков и вымогателей, фишинга, вредоносного ПО для финансовых систем и т.д. Отдельно организаторы тестирований фиксировали наличие или отсутствие ложных срабатываний.

«88 серьезных независимых тестов в очередной раз подтвердили, что наши решения успешно справляются со всем многообразием актуальных киберугроз. Мы всегда стремимся быть на шаг впереди, поэтому в основе наших защитных продуктов лежат технологии нового поколения и обширный экспертный опыт и знания, которые мы накопили за более чем 20 лет работы в сфере информационной безопасности», – отметил Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».