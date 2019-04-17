«Информзащита» и Group-IB бесплатно выявят вредоносную активность в сети любого масштаба

Group-IB и «Информзащита» объявили о старте промо-кампании, в рамках которой будет проведена серия пилотных проектов по анализу входящего и исходящего трафика в компании любого масштаба с целью обнаружения и предотвращения угроз. В качестве технологической платформы в рамках акции будет использован флагманский продукт Group-IB — Threat Detection System.

Целью совместной активности партнеров является продвижение технологий кибербезопасности для защиты информационных ресурсов и оперативной ликвидации киберугроз на ранней стадии в сетях компаний независимо от их отраслевой принадлежности и структуры.

Group-IB Threat Detection System (TDS) – это комплексная система обнаружения целевых атак и угроз в корпоративной сети, включающая продукты TDS Polygon и TDS Sensor, а также круглосуточную техническую поддержку специалистов SOC Group-IB для помощи в реагировании на критически важные киберинциденты. Несмотря на широкое распространение антивирусных средств, зачастую они оказываются бессильны перед целевыми атаками хакерских групп, эпидемиями вирусов-шифровальщиков, атаками с использованием методов социальной инженерии, нелегитимным использованием ресурсов компаний для криптомайнинга и др. Используя данные киберразведки и технологии машинного обучения, TDS позволяет выявить все типы вредоносного кода, распространяющегося или уже работающего в сети организации любого масштаба.

«Высокотехнологичная инфраструктура сбора данных об активности киберпреступников дает TDS возможность быстро и точно выявлять любую вредоносную или злонамеренную активность, какую бы цель она не преследовала, – сказал Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB. – Сегодня любой бизнес, независимо от масштаба, должен уметь выстраивать систему защиты своих цифровых рубежей в соответствии с актуальными данными о том, как действует киберпреступность, какие инструменты и тактики использует. Только обладая этими знаниями, можно быть уверенным в том, что ваша броня выдержит удар. Для этого важно иметь уникальные источники данных об угрозах: используя TDS, вы получаете эксклюзивную информацию о новых вредоносных программах от киберразведки Group-IB, индикаторы компрометации и сведения о целевых атаках от Лаборатории компьютерной криминалистики, а также возможность автоматизированного выявления угроз и моделирования новых тактик атак с помощью машинного интеллекта TDS».

«Отвечая на вызовы, связанные с большим распространением сложных киберугроз, прогрессивные производители защитных решений идут по пути развития интеллектуальной составляющей своих продуктов. Мы давно сотрудничаем с Group-IB, продукты компании неоднократно проверяли на деле и будем рады помочь в части их тестирования всем тем, кто заинтересован в усилении защиты своих цифровых рубежей», – отметил Павел Меркурьев, начальник отдела безопасности сетевых технологий компании «Информзащита».

Поколение продуктов TDS используется клиентами Group-IB в 60 странах мира. TDS защищает банки и финансово-кредитные организации, предприятия энергетической и нефтеперерабатывающей отрасли, легкой и тяжелой промышленности, производителей программного обеспечения, телекоммуникационных провайдеров и операторов связи, а также организаций, относящиеся к новым индустриям, среди которых финтех, электронная коммерция, блокчейн-проекты.

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