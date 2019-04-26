Исследование Eset: 13% сотрудников российских компаний делятся своим паролем

Каждый десятый сотрудник российских компаний делится паролем с коллегами, а треть работников никак не блокирует доступ к компьютеру, покидая рабочее место. К таким результатам пришла антивирусная компания Eset в ходе исследования о соблюдении корпоративных правил информационной безопасности.

Респондентам предложили ответить на вопрос «В вашей компании принято делиться паролями?». Выяснилось, что каждый десятый сотрудник охотно делает это. Только треть опрошенных (33%) ответили, что готовы предоставить пароль при острой необходимости.

Больше половины респондентов (54%) проявляют благоразумие и никому не сообщают такие данные.

На вопрос «Что вы делаете, когда надо отлучиться с рабочего места?» треть опрошенных ответили, что просто встают и уходят — им нечего скрывать от коллег. Каждый десятый просто выключает монитор.

Однако половина респондентов все-таки блокирует систему перед уходом. Еще 10% решаются на кардинальные меры и выключают компьютер полностью.

Такое свободное отношение к базовым правилам информационной безопасности может быть вызвано нежеланием самого работодателя донести их до сотрудников — 14% признались, что они не были оповещены о запретах, а 45% самостоятельно узнавали о корпоративных правилах ИБ.

22% повезло больше — ИТ-специалист компании донес информацию о правилах и ограничениях в первый рабочий день; еще 12% получили рассылку по почте, а 7% посетили организованный компанией тренинг.

Ранее компания Eset представила первую часть исследования. Согласно полученным результатам, почти каждый десятый сотрудник российских компаний отправляет служебные документы на личную почту, сидит в соцсетях или смотрит сериалы на работе.