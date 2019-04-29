Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос.Дети»

«Первый канал» объявил о решении начать собственное расследование в отношении ситуации, сложившейся вокруг финала шоу «Голос.Дети». Для инициированной «Первым каналом» проверки результатов голосования привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Команде Group-IB предстоит проверить целостность и безопасность системы проведения голосования, все журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации.

Group-IB проаудирует результаты, предоставленные компанией «СМС-сервисы», которая совместно с «Первым каналом» обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках 6-го сезона программы «Голос. Дети».

Задачи, стоящие перед Group-IB, прокомментировал гендиректор и основатель компании Илья Сачков: «Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования. Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтоб обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований. Второй блок задач — проанализировать массив BIG DATA, то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов».

Работа по этим направлениям уже началась. Детали расследования, методы и средства, используемые экспертами Group-IB, на данный момент не разглашаются. Результат независимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчёта, который будет опубликован в открытом доступе для анализа и перепроверки сторонними специалистами.

Group-IB является официальным партнером Интерпола, Европола и привлекается киберполициями разных стран к совместным расследованиям и операциям по борьбе с компьютерными, финансовыми, корпоративными преступлениями по всему миру в целях привлечения виновных к ответственности.

В разное время в России эксперты Group-IB участвовали в раскрытии наиболее сложных и резонансных преступлений, в том числе, в сотрудничестве с ФСБ, МВД, Следственным комитетом РФ.

На счету Group-IB более 1000 успешных расследований киберпреступлений по всему миру, из которых свыше 150 особо сложных, завершившихся реальными приговорами.