Rakuten Mobile внедрит решения Allot по безопасности и управлению трафиком

Allot, поставщик решений по сетевой аналитике, управлению интернет-трафиком и безопасности для сервис-провайдеров, объявлил о начале сотрудничества с Rakuten Mobile. Компания принадлежит Rakuten, которая вскоре станет оператором новейшей мобильной сети Японии. Цель заключенного партнерства – предоставление абонентам оператора передового технологического решения по безопасности.

С помощью решений Allot по управлению трафиком и безопасности Rakuten Mobile предоставит полностью защищенную мобильную сеть в Японии. Унифицированная платформа Allot обеспечит защиту мобильной сети и трафика абонентов. Полностью виртуализированная облачная мобильная сеть Rakuten успешно прошла комплексное тестирование на практике в феврале 2019 г., показав стабильность и масштабируемость сервиса, отмечают в Allot. Запуск Rakuten Mobile запланирован на октябрь 2019 г.

«Мы испытываем гордость, что стали ключевым технологическим партнером Rakuten Mobile в стратегии произвести революцию на рынке мобильной связи Японии, — сказал Эрез Антеби, CEO Allot. — Наше решение по безопасности полностью соответствует бизнес-целям оператора, и мы с нетерпением ждем возможности его масштабировать вместе с ростом абонентской базы Rakuten Mobile».

«Мы рады заключить соглашение с Allot в процессе создания новой мобильной сети в Японии, — сказал Тарек Амин, технический директор Rakuten Mobile. — Используя признанные технологии и опыт Allot, мы сможем предоставить клиентам комплексные и защищенные мобильные услуги».