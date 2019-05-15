Росреестр развивает проект по использованию беспилотных летательных аппаратов с целью земельного надзора

В центральном аппарате Росреестра начал работу центр использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для осуществления государственного земельного надзора. Создание такого центра стало очередным шагом ведомства по реализации проекта с использованием данных, полученных с помощью БЛА, для выявления нарушений земельного законодательства. В 2017-2018 г. Росреестром в целях внедрения дистанционных технологий при проведении государственного земельного надзора был реализован проект по использованию БЛА в двух пилотных регионах – Тульской области и Республике Татарстан. Анализ результатов пилотного проекта показал целесообразность применения БЛА для проведения мероприятий по земельному надзору.

На базе центра отрабатывается технология применения БЛА для распространения на всей территории России, а именно: получение разрешений на полеты БЛА, организация и проведение таких полетов, постобработка данных, полученных с использованием БЛА.

Накануне под руководством заместителя руководителя Росреестра Максима Смирнова было проведено обследование земельных участков с использованием БЛА на территории Истринского района Московской области.

Данные дистанционного зондирования земли (снимки и ортофотопланы), полученные с помощью БЛА, применяются для определения фактического использования земельных участков, координат характерных точек границ земельных участков. Полученная информация сравнивается со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, для выявления признаков нарушений требований земельного законодательства.

Росреестр выполняет государственный земельный надзор с целью защитить законные права и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства. К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного участка или его использование не по назначению.

Процедура обследования дистанционными способами земельных участков была введена Росреестром в 2015 году. Такие обследования проводятся без непосредственного участия собственников. Применение БЛА позволяет проводить обследования даже в тех случаях, когда доступ на земельные участки ограничен или отсутствует.

Для распространения проекта по использованию БЛА на всей территории страны Росреестр планирует до конца 2019 г. создать в административных центрах федеральных округов России центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Такие центры будут оснащены необходимым оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов.