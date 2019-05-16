ESET выявила новую в мессенджере WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о новой фишинговой атаке в мессенджере WhatsApp. Приманкой выступает годовая премиум-подписка на популярный музыкальный сервис Spotify.

Потенциальная жертва получает сообщение с предложением стать премиум-подписчиком Spotify. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фишинговый сайт со специальной анкетой. Внешний вид портала и его URL-адрес напоминают официальный сайт Spotify.

После заполнения анкеты жертве требуется отправить ссылку на «акцию» 30 пользователям WhatsApp из списка контактов — якобы только после этого премиум-аккаунт будет активирован.

Во время прохождения опроса пользователь видит всплывающие окна с предупреждением о заражении системы. Для блокировки угрозы требуется нажать на кнопку «Принять», перейти в Google Play и установить приложение, которое на деле является программой для показа рекламы.

Как полагают эксперты ESET, вредоносная кампания направлена преимущественно на жителей Латинской Америки.

Ранее ESET зафиксировала фишинговую атаку, где приманкой выступала возможность изменить цвет интерфейса мессенджера WhatsApp. Использование схожих инструментов атаки дают основание полагать, что к обеим кампаниям причастны одни и те же злоумышленники.