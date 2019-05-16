IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot

Компания IBS DataFort, российский облачный ИТ-провайдер и оператор связи, представила новый сервис информационной безопасности на базе Cronus CyBot — комплекса для тестирования на проникновение, использующего глобальные сценарии атак. Услуга позволяет заказчикам оценивать уровень защищенности бизнес-процессов и устойчивости их компаний к кибератакам, анализировать технические показатели, чтобы в итоге инвестировать в самые эффективные стратегии противостояния киберугрозам.

Сервис IBS DataFort проверяет до одного миллиона сценариев кибератак за три часа, анализирует данные и составляет динамическую карту рисков. Услуга актуальна для платежных агрегаторов, процессинговых центров, разработчиков интернет-магазинов и интернет-провайдеров; компаний с большим количеством критически важных приложений.

Сервис реализуется по принципу SECaaS и задействует запатентованную бесшумную технологию быстрого сканирования. В список его возможностей входят глобальная оценка рисков сети, проверка больших распределённых сетей в сжатые сроки, а также сканирование всех использующих IP-адреса компонентов сети, т.е. самой инфраструктуры, приложений и баз данных.

Использование сервиса не требует от сотрудников организаций серьезных технических знаний. В рамках решения реализована единая информационная панель, на которой представлена карта глобальных рисков с отражением всех сред, а также интерактивные дашборды, которые позволяют перевести техническую информацию по рискам и угрозам в понятные отчеты для руководства.