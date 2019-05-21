«Лаборатория Касперского» вновь зафиксировала всплеск DDoS-атак после долгого спада

По данным «Лаборатории Касперского», в I квартале 2019 г. число DDoS-атак увеличилось на 84% по сравнению с IV кварталом 2018 г., и они стали гораздо более длительными и сложными в организации. Cредняя продолжительность возросла в 4,21 раза, причём в сегменте крайне длительных атак рост составил 487% — доля таких нападений стремительно увеличилась не только количественно, но и качественно. Ситуация кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, в течение которого число этих инцидентов всё время падало. Было предположение, что злоумышленники переключились на другие способы получения прибыли, такие как майнинг криптовалюты. Но статистика, собранная с помощью решения Kaspersky DDoS Protection, это не подтвердила. Возможно, снижение показателей было связано с ужесточением ответственности за DDoS-атаки, закрытием нескольких площадок купли-продажи соответствующих услуг и арестами некоторых крупных игроков в течение 2018 г.

«Рынок DDoS меняется. На смену площадкам по продаже инструментов и услуг по их проведению, закрытым правоохранительными органами, приходят новые. Атаки стали гораздо более продолжительными, а во многих организациях внедрены только базовые контрмеры, которых в данной ситуации недостаточно. Трудно сказать, будет ли продолжаться рост числа DDoS-атак, но становиться проще, похоже, они не будут. Мы советуем организациям подготовиться к отражению DDoS-атак повышенной сложности», — отметил менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев.

Для защиты от DDoS-атак «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям убедиться, что их веб-сайты и IT-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика. В дополнение к этому она рекомендует использовать специализированные решения для защиты от этого типа атак.