«Лаборатория Касперского» усилила защиту Android с помощью машинного обучения

«Лаборатория Касперского» добавила в решение Kaspersky Internet Security для Android новую технологию Cloud ML for Android для более эффективной борьбы с быстро эволюционирующими угрозами, атакующими мобильные устройства. В основе этой технологии лежат алгоритмы машинного обучения (machine learning – ML), что обеспечивает незамедлительный проактивный ответ защитного решения на сложные и ранее неизвестные вредоносные программы. Другими словами, даже если неизвестный зловред сможет попасть на устройство, решение «Лаборатории Касперского» распознает и заблокирует его раньше, чем он сможет запуститься в системе.

Угрозы для мобильных устройств в некоторых случаях сегодня развиваются гораздо быстрее и динамичнее, чем вредоносные программы и методы атак для традиционных ПК. Использование машинного обучения в защите для Android позволяет максимально быстро реагировать на новые, только появляющиеся угрозы – ведь в этом случае защитная система опирается не на данные из антивирусных баз, а на определённые параметры, которые помогают практически со стопроцентной точностью отличить вредоносную программу от легитимной и безопасной.

Когда пользователь загружает приложение на своё мобильное устройство, технология Cloud ML for Android подключает для анализа новой программы алгоритмы машинного обучения, которые были «натренированы» на миллионах образцов вредоносного ПО. Технология анализирует множество различных параметров только что загруженного приложения, включая, например, запрашиваемые им права доступа. Всё это делается менее чем за секунду – и система выдаёт точный вердикт. Cloud ML for Android распознаёт даже специфическое и сильно модифицированное вредоносное ПО, не встречавшееся ранее в атаках злоумышленников.

«По нашим данным, количество вредоносного ПО для мобильных платформ в 2018 году увеличилось вдвое. Киберпреступники постоянно изобретают новые способы создания и распространения зловредов, и, естественно, защитные решения должны совершенствоваться с той же и даже большей интенсивностью, – отметил Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского». – Наше решение Kaspersky Internet Security для Android защищает миллионы пользователей по всему миру даже от самых сложных и только-только появляющихся угроз. Новая технология повысит точность и скорость реагирования решения на любые потенциальные риски – а значит пользователи будут в ещё большей безопасности».

Узнать больше о возможностях защитного решения Kaspersky Internet Security для Android можно здесь.