«Лаборатория Касперского»: каждый десятый школьник-геймер уделяет онлайн-играм все свободное время

Как выяснила «Лаборатория Касперского», 83% российских детей старше семи лет сегодня играют в компьютерные игры. Почти каждый десятый из них (9%) посвящает этому всё свободное время, а примерно половина (47%) — пару часов ежедневно.

Это развлечение иногда даже становится и отдельной статьёй в семейном бюджете. Так, пятая часть детей, проводящих время на игровых платформах, совершают покупки в процессе игры и тратят на это ежемесячно от 500 до 1000 рублей. Разрешения родителей на подобные расходы чаще спрашивают мальчики (64%), из девочек так поступает меньше половины (45%), а каждая четвёртая предпочитает умолчать и после совершения покупки.

Кроме того, согласно анонимизированной статистике «Лаборатории Касперского», с мая 2018 года по май 2019 со стационарных компьютеров (где был установлен родительский контроль) на ресурсы с онлайн-играми в России было зафиксировано около 3% попыток входа. Пальму первенства на ПК держат Minecraft, Roblox и платформа Steam, а, например, в Fortnite дети всё чаще играют с мобильных устройств. Что касается поисковых запросов на тему компьютерных игр, то самыми популярными запросами за этот же период стали: fortnite, roblox, minecraft, steam, twitch, discord, overwatch, pubg, fortnite tracker, fortnite download, fortnite battle royale, epic games fortnite. Помимо игр для ПК и мобильных устройств, дети интересовались и консолями. Они искали nintendo switch, psps4, xbox, playstation.

Общемировая статистика посещений сайтов категории «Компьютерные игры» за последний год показывает, что больше всего такими ресурсами интересуются австралийские дети. Доля посещений игровых платформ в этой стране выросла за 12 месяцев с 11% до почти 14%. За Австралией следует Германия (11%), которая ранее была ближе к середине списка, а теперь обогнала Великобританию (8%), переместившуюся со второго места на третье.

«Если ребёнок не уделяет играм всё свободное время и это не вредит его учёбе, отношениям с семьёй и друзьями, то бить тревогу и беспокоиться об игровой зависимости родителям, пожалуй, не стоит. А что касается интересов детей, то мы видим, что чаще всего они ищут в интернете хиты игровой индустрии, адаптированные сразу под несколько разных платформ — ПК, мобильные устройства, консоли, например, Minecraft и Fortnite. Кроме того, всё чаще внимание детей привлекают стримы — видео с прохождением игр. Однако, как бы ни менялись игровые предпочтения, важно, чтобы взрослые всегда были в курсе того, чем интересуется их ребёнок в цифровом мире, и помогали ему безопасно осваивать сетевое пространство», — сказала Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу.

Защитить детей от интернет-опасностей помогает решение Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознаёт и блокирует множество актуальных киберугроз, начиная от фильтрации нежелательного контента и заканчивая предотвращением онлайн-контактов с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.