Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в регионе APAC передовых технологий, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступления, включая финансовое мошенничество, Group-IB делает акценты на сотрудничестве с местными университетами и подготовке технических кадров.

В начале июня штаб-квартира Group-IB в Сингапуре, расположенная в бизнес-центре Fragrance Empire Building, приняла первых сотрудников из московского офиса. В состав группы вошли ведущие эксперты лабораторий компьютерной криминалистики, отдела расследований, департамента защиты бренда и Threat Intelligence (киберразведки).

В рамках глобальной стратегии компании по расширению географического присутствия в ключевых мировых финансовых центрах первыми шагами сингапурской команды стало создание на месте «зеркальных» подразделений, дублирующих структуру московского офиса компании — лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода, отдела расследований инцидентов информационной безопасности, отдела круглосуточного мониторинга и реагирования на инциденты (CERT-GIB), разработки, R&D и других. При этом Group-IB продолжит развивать бизнес в России: московский офис, в котором работает более 300 человек, останется центром разработки продуктов компании.

«Сингапур находится в сердце региона APAC, приоритетного направления развития бизнеса Group-IB, поскольку 29% международной выручки компании приходится именно на APAC и Сингапур в частности, — сказал Илья Сачков, генеральный директор и основатель Group-IB. — Мы ожидаем, что эти показатели будут расти за счет расширения партнерства с сингапурскими компаниями, использования наших технологий и услуг, привлечения местных специалистов. Правительство Сингапура не только создает комфортную и прозрачную экосистему для ведения бизнеса и инвестирования, но и отводит вопросам кибербезопасности первостепенное значение».

Одной из главных задач штаб-квартиры станет поиск и подготовка местных специалистов по анализу киберугроз, экспертов по компьютерной криминалистике, фрод-аналитики и реверс-инженеров, которые уже в ближайшее время пополнят ряды компании. Одними из первых специалистов, которые уже вошли в международную команду Group-IB, стали Шафик Давуд, директор по развитию бизнеса APAC Group-IB с 15-летнем успешным опытом работы в ведущих компаниях в области кибербезопасности в регионе, и Шон Тей, аналитик департамента киберразведки, имеющий всеобъемлющие знания об киберугрозах, актуальных для региона.

«Найти сотрудников, отвечающих высоким требованиям Group-IB, непросто, — отметил Николас Палмер, директор по развитию международного бизнеса Group-IB. — Вот почему важнейшим элементом нашей стратегии является совместная работа с ведущими университетами Сингапура с целью подготовки высококвалифицированных экспертов в области кибербезопасности и создание совместных образовательных программ, учебных курсов. Group-IB недавно подписала меморандум о взаимопонимании с Сингапурским институтом менеджмента (SIM) и совместно с ним уже работает над созданием образовательной программы в сфере кибербезопасности».

Кроме того, напомним, что у Group-IB есть сеть партнерских организаций в регионе APAC, среди которых компании во Вьетнаме и Таиланде, уже предлагающие продукты и решения Group-IB на своих рынках. Также с 2017 г. Group-IB сотрудничает с Interpol Digital Crime Centre, расположенным в Сингапуре.