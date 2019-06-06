«Лаборатория Касперского» предложила ИТ-стартапам объединить усилия

«Лаборатория Касперского» запустила новую международную инициативу по работе с технологическими стартапами – Kaspersky Open Innovations Program. В рамках этой программы компания планирует приглашать к сотрудничеству небольшие команды, работающие над проектами, так или иначе связанными с кибербезопасностью, в таких сферах, как транспорт, промышленный интернет вещей (IIoT), блокчейн и антифрод. В поиске и выборе перспективных стартапов «Лаборатории Касперского» будет помогать венчурный фонд BIBA Venture Partners.

Основная цель Kaspersky Open Innovations Program – способствовать созданию и развитию новых бизнес-возможностей как для стартапов, так и для самой «Лаборатории Касперского». Участвуя в программе, начинающие компании смогут получить доступ к уникальной базе знаний «Лаборатории Касперского», её обширному партнёрскому сообществу (включая дистрибьюторов и реселлеров) и клиентам по всему миру. В свою очередь, «Лаборатория Касперского» сможет дополнить свой портфель решений новыми инновационными продуктами и технологиями, которые смогут удовлетворить меняющиеся потребности пользователей в кибербезопасности.

Для того чтобы присоединиться к инициативе Kaspersky Open Innovations Program, стартапам предстоит пройти процесс отбора, в ходе которого эксперты оценят степень готовности проекта и его способность решать конкретную задачу в области кибербезопасности. Если проект будет выбран, то его команда получит полную техническую и бизнес-поддержку со стороны «Лаборатории Касперского». Онлайн-заявки принимаются до 28 июля 2019 года на сайте innovations.kaspersky.com.

«Мы рады пригласить амбициозные стартапы принять участие в нашей инициативе. Для растущего бизнеса это отличная возможность развить свой проект и завоевать с ним мир. Мы, в свою очередь, заинтересованы в создании продвинутых решений, которые удовлетворят потребности в защите самых разных пользователей и отраслей. Сделать это можно, в частности объединив лучшие стартап-разработки с нашими доказавшими свою эффективность технологиями. И мы готовы найти, вырастить и запустить самые прорывные решения, которые в максимальной степени будут соответствовать меняющимся потребностям в киберзащите», – отметил Виталий Мзоков, руководитель инновационного центра «Лаборатории Касперского».

«Критическая инфраструктура, транспорт, промышленные среды и только зарождающаяся криптоэкономика – те сферы, в которых мы ищем передовые решения, – подвержены киберугрозам, как и любые другие компании и отрасли. «Лаборатория Касперского» осознаёт это и в числе первых предлагает пользователям новые многообещающие решения. Мы горды быть партнёром компании в её инициативе по поиску лучших стартапов, оценке их проектов и созданию конкурентоспособных решений для борьбы с мировым угрозами», – сказал Альберто Ратти (Alberto Ratti), управляющий партнёр BIBA Venture Partners.

Процесс отбора стартапов для участия в Kaspersky Open Innovations Program завершится мероприятием Demo Day, которое состоится в конце сентября 2019 года в Милане. Избранные предприниматели смогут представить свои проекты жюри из экспертов «Лаборатории Касперского».

Подробнее о программе можно узнать на сайте innovations.kaspersky.com. В настоящее время заявки для участия могут подать либо сформированные компании, либо стартапы на поздних стадиях, у которых уже есть юридическое лицо, продукт или его прототип, а также несколько закрытых сделок или проводящихся в настоящее время пилотных проектов.