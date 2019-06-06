НИИ СОКБ и «Гетмобит» осуществили интеграцию EMM-платформы Safephone и док-станции GM-Box

Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) и «Гетмобит», разработчик решений для «умных» рабочих пространств, создали новый продукт «Мобильность-360°».

Совместное решение компаний позволяет создать удаленные рабочие места для сотрудников компании и обеспечить защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам, благодаря чему сотрудники получают возможность работать с любого рабочего места с доступом к своей учетной записи и файлам. Решение представляет собой интеграцию двух компонент: многофункциональной док-станции GM-Box разработки компании «Гетмобит» и программной платформы Safephone, разработанной компанией НИИ СОКБ.

Для того чтобы начать коммуницировать, необходимы смартфон с установленным на нем Safephone и ближайший GM-Box. Пользователь авторизуется в системе с помощью мобильного устройства, открывает учетную запись и удаленный рабочий стол со всеми его файлами и программами, а после завершения трудового дня рабочее место блокируется, что исключает возможность доступа к информации посторонних лиц. Программная платформа Safephone позволяет сотрудникам всегда оставаться мобильными: доступ к корпоративной почте и приложениям компании возможен непосредственно с мобильного телефона сотрудника.

Возможность всегда быть на связи обеспечивает встроенный VoIP-клиент, а встроенные средства шифрования данных обеспечивают дополнительную защиту данных. Кроме того, решение «Мобильность-360°» позволяет компаниям анализировать данные по использованию рабочих мест, определять тенденции в работе устройств, выявлять и сокращать простаивающее оборудование, тем самым экономить на офисных площадях.

«Создание совместного стенда с НИИ СОКБ открывает новые возможности и для наших клиентов, и для разработчиков. В России порядка 8 млн рабочих мест в государственном секторе и более 3 млн в крупных корпорациях. Цифровая трансформация для них становится новым источником операционной эффективности. Каждый сотрудник, за редким исключением, использует в своей повседневной и рабочей жизни смартфон. Мы предлагаем использовать гибридные технологии мобильности в тесном союзе с информационной безопасностью для достижения лучших результатов сотрудников и бизнеса, в целом», – сказала Мария Рукавишникова, генеральный директор и основатель «Гетмобит».