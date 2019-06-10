Компания БИС выпустила модуль «ЗОС», который позволит выполнить требования Положения Банка России №672-П

Компания «Банковские информационные системы» разработала и запустила в эксплуатацию модуль «Защищенный обмен электронными сообщениями» (ЗОС). Данный программный продукт полностью адаптирован под требования к защите информации в платежной системе Банка России и в соответствии с Положением №672-П обязателен к использованию всеми кредитными организациями с 28 июня 2019 г.

В модуле реализовано формирование и проверка электронных подписей «Защитный код» (ЗК) и «Код аутентификации» (КА). Количество КА и ЗК на отдельном сообщении или пакете определяется выбором одного из трех вариантов защиты, предусмотренных УФЭБС. В момент передачи подготовленных сведений в программный комплекс Банка России АРМ КБР-Н (или непосредственно Универсальному транспортному агенту – УТА) производится канонизация и нормализация XML-образов сообщений в соответствии с требованиями ЦБ.

Защита информации обеспечивается cистемой криптографической авторизации электронных документов «Сигнатура». Взаимодействие модуля ЗОС с базой данных ИБС QBIS осуществляется средствами сетевого клиента СУБД OpenEdge Client Networking, благодаря чему обеспечивается быстрое внедрение, высокая производительность и надежность работы. Также разработаны модели использования модуля ЗОС с другими популярными на рынке СУБД.

Высокая безопасность программных продуктов БИС подтверждена лицензией на разработку и обслуживание криптографических средств защиты информации, выданной ФСБ России. При разработке ИТ-решений специалисты компании применяют оптимальные средства защиты в соответствии с мировыми стандартами.

Использование модуля «ЗОС» позволяет упростить существующие форматы электронных сообщений и обеспечить переход к современным и безопасным стандартам обмена банковской информацией в электронном виде.