«Доктор Веб»: Android-пользователям угрожают мошеннические веб-уведомления

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили троянца Android.FakeApp.174, который загружает в Google Chrome сомнительные веб-сайты, где пользователей подписывают на рекламные уведомления. Они приходят даже если браузер закрыт и могут быть ошибочно приняты за системные. Такие уведомления не только мешают работе с Android-устройствами, но и способны привести к краже денег и конфиденциальной информации.

Технология Web Push позволяет сайтам с согласия пользователя отправлять ему уведомления даже когда соответствующие веб-страницы не открыты в браузере. При работе с безобидными ресурсами эта функция полезна и удобна. Например, социальные сети таким образом могут информировать о новых сообщениях, а новостные агентства ― о свежих публикациях. Однако злоумышленники и недобросовестные рекламодатели злоупотребляют ей, распространяя с ее помощью рекламу и мошеннические уведомления, которые поступают со взломанных или вредоносных сайтов.

Уведомления поддерживаются в браузерах как ПК и ноутбуков, так и мобильных устройств. Обычно жертва попадает на сомнительный ресурс-спамер, перейдя по специально сформированной ссылке или рекламному баннеру. Android.FakeApp.174 — один из первых троянцев, которые «помогают» злоумышленникам увеличить число посетителей этих сайтов и подписать на такие уведомления именно пользователей смартфонов и планшетов.

Android.FakeApp.174 распространяется под видом полезных программ – например, официального ПО известных брендов. Две такие модификации троянца вирусные аналитики «Доктор Веб» обнаружили в начале июня в каталоге Google Play. После обращения в корпорацию Google вредоносные программы были удалены, но их успели загрузить свыше 1100 пользователей.

При запуске троянец загружает в браузере Google Chrome веб-сайт, адрес которого указан в настройках вредоносного приложения. С этого сайта в соответствии с его параметрами поочередно выполняется несколько перенаправлений на страницы различных партнерских программ. На каждой из них пользователю предлагается разрешить получение уведомлений. Для убедительности жертве сообщается, что выполняется некая проверка (например, что пользователь — не робот), либо просто дается подсказка, какую кнопку диалогового окна необходимо нажать. Это делается для увеличения числа успешных подписок.

После активации подписки сайты начинают отправлять пользователю многочисленные уведомления сомнительного содержания. Они приходят даже если браузер закрыт, а сам троянец уже был удален, и отображаются в панели состояния операционной системы. Их содержимое может быть любым. Например, ложные уведомления о поступлении неких денежных бонусов или переводов, о новых сообщениях в соцсетях, реклама гороскопов, казино, товаров и услуг и даже различные «новости».

Многие из них выглядят как настоящие уведомления реальных онлайн-сервисов и приложений, которые могут быть установлены на устройстве. Например, в них отображается логотип того или иного банка, сайта знакомств, новостного агентства или социальной сети, а также привлекательный баннер. Владельцы Android-устройств могут получать десятки таких спам-сообщений в день.

Несмотря на то, что в этих уведомлениях указан и адрес сайта, с которого оно пришло, неподготовленный пользователь может просто его не заметить, либо не придать этому особого значения.

При нажатии на такое уведомление пользователь перенаправляется на сайт с сомнительным контентом. Это может быть реклама казино, букмекерских контор и различных приложений в Google Play, предложение скидок и купонов, поддельные онлайн-опросы и фиктивные розыгрыши призов, сайт-агрегатор партнерских ссылок и другие онлайн-ресурсы, которые разнятся в зависимости от страны пребывания пользователя.

Многие из этих ресурсов замешаны в известных мошеннических схемах кражи денег, однако злоумышленники способны в любое время организовать атаку для похищения конфиденциальных данных. Например, отправив через браузер «важное» уведомление от имени банка или социальной сети. Потенциальная жертва может принять поддельное уведомление за настоящее, нажмет на него и перейдет на фишинговый сайт, где у нее попросят указать имя, логин, пароль, адрес электронной почты, номер банковской карты и другие конфиденциальные сведения.

Специалисты «Доктор Веб» полагают, что злоумышленники будут активнее использовать этот метод продвижения сомнительных услуг, поэтому пользователям мобильных устройств при посещении веб-сайтов следует внимательно ознакомиться с их содержимым и не подписываться на уведомления, если ресурс незнаком или выглядит подозрительным.

Если же подписка на нежелательные спам-уведомления уже произошла, нужно выполнить следующие действия: зайти в настройки Google Chrome, выбрать опцию «Настройки сайтов» и далее — «Уведомления»; в появившемся списке веб-сайтов и уведомлений найти адрес интересующего ресурса, нажать на него и выбрать опцию «Очистить и сбросить».

Антивирусные продукты Dr.Web для Android детектируют и удаляют все известные модификации Android.FakeApp.174, поэтому для наших пользователей этот троянец опасности не представляет.