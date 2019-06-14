«Лаборатория Касперского»: за год до миллиона человек столкнулись с угрозой заражения вместо видеоигр

За последние 12 месяцев решения «Лаборатории Касперского» обнаружили и заблокировали более 930 тысяч попыток скачать вредоносное ПО, распространявшееся под видом нелицензионных видеоигр. Наибольшее количество фейковых копий с вредоносной «начинкой» — более 310 тысяч, маскировалось под Minecraft. Кроме того, популярностью у злоумышленников пользовались GTA 5 и Sims 4. Количество зловредов, притворявшихся этими играми, было примерно одинаковым: более 112 тысяч и почти 105 тысяч соответственно.

Также вирусописатели пытались заинтересовать пользователей ещё не выпущенными, но очень ожидаемыми новинками. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что вредоносные файлы распространялись под видом как минимум десяти официально ещё не вышедших релизов, причём большинство этих зловредов (80%) пряталось под масками фейковых FIFA 20, Borderlands 3 и Elder Scrolls 6.

Сегодня компьютерными играми увлечена треть населения планеты. При этом многие предпочитают не пользоваться специализированными платформами с легитимным контентом, а скачивают нелицензионные версии на различных онлайн-сервисах, что далеко не всегда безопасно.

«Вирусописатели активно эксплуатируют интерес пользователей не только к кинопремьерам и популярным сериалам, но и видеоиграм. Они пользуются тем, что люди становятся менее внимательными, когда речь заходит о развлечениях, и совсем не ждут подвоха от любимой игры, в которую играют много лет. Мы рекомендуем геймерам тщательно выбирать источники для скачивания игр, а также установить защитное решение и регулярно проверять на наличие киберугроз все устройства, используемые для игр», — отметила Мария Фёдорова, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Чтобы не загрузить на устройство вредоносное ПО вместо популярной игры, «Лаборатория Касперского» рекомендует: использовать для скачивания только легитимные сервисы с надёжной репутацией; обращать внимание на подлинность сайтов, в частности проверять правильное написание портала, а также наличие https в начале адресной строки; удостовериться перед скачиванием, что в названии игры не содержится ошибок; установить надёжное защитное решение для всесторонней защиты от широкого спектра угроз, такое как Kaspersky Security Cloud.