«Лаборатория Касперского» рассказала о росте угроз от ПО для очистки систем

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали двукратное увеличение числа пользователей, столкнувшихся с так называемыми hoax system cleaners – программами для очистки компьютера и оптимизации его работы, которые пугают жертву ложной информацией о критичности состояния её устройства.

Согласно статистическим данным компании, в первой половине 2019 года такие утилиты, которые на деле могли оказаться потенциально опасным или вредоносным ПО, пытались загрузить на свои устройства почти 1,5 миллиона пользователей. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель был значительно меньше – 747 тысяч. В России с этой угрозой столкнулся каждый 11 пользователь.

Особенностью hoax-программ является то, что их создатели не просто просят от жертвы денег за оказанный сервис (например, за очистку памяти устройства), а по сути сильно преувеличивают статус обнаруженных проблем, тем самым вынуждая пользователя платить за избавление от них. В некоторых случаях hoax system cleaners устанавливают программы категории adware, и те в свою очередь раздражают пользователей показом назойливой рекламы. Также эксперты «Лаборатории Касперского» заметили, что злоумышленники могут распространять по-настоящему опасных зловредов под видом утилит для очистки ОС, например, программы, частично блокирующие функционал системы.

В первой пятёрке стран, чьи пользователи в наибольшей степени подвергаются риску столкновения с hoax system cleaners, оказались Япония (12% от пользователей в данной стране), Германия (10%), Беларусь (10%), Италия (10%) и Бразилия (9%).

«Мы видим, что за последние два года феномен hoax system cleaners стал более заметным. И это логично: объём информации, которая хранится на пользовательских устройствах, постоянно увеличивается, а значит потребность в инструментах для очистки столь драгоценного места тоже растёт. Этим не преминули воспользоваться злоумышленники. С одной стороны, мы видели множество примеров, когда простая мошенническая схема трансформируется в более опасную с использованием вредоносных файлов. С другой стороны, часть производителей данного ПО попросту пытается повысить свои шансы на продажу, значительно преувеличивая важность обнаруженных их программами проблем. Если подобное поведение исправляется производителями, мы только рады переместить их софт в категорию чистого ПО», – сказал Артемий Овчинников, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Решения «Лаборатории Касперского» распознают и блокируют hoax system cleaners.

Чтобы не стать жертвой этой угрозы, эксперты компании рекомендуют пользователям искать инструменты для очистки компьютера от ненужных файлов только на проверенных IT-площадках, специализирующихся на обзоре программного обеспечения, а также использовать комплексные защитные решения, которые уже содержат функции очистки ОС, – например, Kaspersky Security Cloud.