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Positive Technologies: небезопасное хранение данных – основной недостаток мобильных приложений

Безопасность Техническая защита

По данным исследования Positive Technologies, приложения для Android с критически опасными уязвимостями встречаются несколько чаще, чем программы для iOS (43% против 38%). Однако эта разница несущественна, считают эксперты, и общий уровень защищенности клиентских частей мобильных приложений для обеих платформ примерно одинаков.

Самой распространенной уязвимостью эксперты назвали небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% мобильных приложений: в руках хакеров могут оказаться пароли, финансовая информация, персональные данные и личная переписка.

«Для кражи данных злоумышленникам редко нужен физический доступ к смартфону жертвы: 89% обнаруженных нами уязвимостей могут быть проэксплуатированы с использованием вредоносного ПО, – сказала Яна Авезова, аналитик информационной безопасности Positive Technologies. – Вероятность заражения увеличивается в разы на устройствах с административными привилегиями (root или jailbreak). Но вредоносное ПО может повышать права самостоятельно. Попав на устройство жертвы, вредонос может запрашивать разрешения на доступ к пользовательским данным, а получив разрешение, передавать данные злоумышленникам. Мы рекомендуем пользователям внимательно относиться к уведомлениям от приложений о запросе доступа к каким-либо функциям или данным. Не стоит предоставлять разрешение на доступ, если есть сомнение в его необходимости для нормального функционирования приложения».

Как показали результаты исследования, серверные части не менее уязвимы, чем клиентские: 43% имеют низкий или крайне низкий уровень защищенности, при этом 33% содержат критически опасные уязвимости. Среди самых распространенных недостатков высокого уровня риска в серверных частях – недостаточная авторизация и утечка информации.

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