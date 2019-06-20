Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России

В первой половине июня 2019 г. был выпущен приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России об использовании единого номера 112 в Амурской области. Приказ вступит в силу 15 июля 2019 г. В апреле 2019 г. аналогичный приказ вступил в Республике Марий Эл. Эти регионы стали 25-м и 26-м субъектами РФ, где обеспечено постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112.

Сопряжение систем позволит значительно сократить время на передачу информации о происшествии в экстренные службы и, соответственно, повысить скорость реагирования экстренных служб на дорожно-транспортные и иные происшествия на автомобильных дорогах в России. Это особенно актуально на федеральных трассах, а также в случаях тяжелых ДТП, когда пострадавшие могут находиться без сознания или быть дезориентированы.

Устройство системы «ЭРА-ГЛОНАСС» постоянно находится в так называемом «спящем» режиме, просыпаясь лишь в момент активации – по нажатию кнопки SOS или при автоматическом срабатывании (фактическое столкновение ТС). При ДТП система автоматически определяет момент столкновения, фиксирует его факт и обеспечивает формирование пакета данных для передачи в экстренные службы. Наличие при этом голосового соединения между оператором контактного центра системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и лицами в пострадавшем транспортном средстве позволяет детализировать обстоятельства происшествия. В настоящее время «ЭРА-ГЛОНАСС» при автоматизированном взаимодействии с Системой-112 обеспечивает передачу экстренным службам информации о происшествии с указанием данных о его месте и характере менее чем за 19 секунд. Такая скорость оповещения позволяет ежегодно спасать сотни жизней.

Перед введением Систем-112 в промышленную эксплуатацию специалисты провели успешные испытания информационного взаимодействия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Системы-112. Комплекс мероприятий, проводимых специалистами АО «ГЛОНАСС» и сотрудниками уполномоченных органов государственной власти субъектов России при обеспечении сопряжений, включает ряд технических и организационных вопросов, при этом АО «ГЛОНАСС» активно участвует в консультировании сотрудников Систем-112 по порядку работы с экстренными вызовами, полученными из системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В 2019 г. постоянное информационное взаимодействие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Системы-112 было реализовано еще в 5 субъектах России.

Ожидается, что до середины сентября 2019 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выпустит приказы об использовании единого номера 112 еще в трех субъектах федерации: Калмыкии, Республике Чувашия и Ставропольском крае. А к концу года Система-112 будет запущена в промышленную эксплуатацию примерно в 40 субъектах России, что позволит обеспечить в этих регионах постоянное информационное взаимодействие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Системы-112.

«За время работы системы было принято и обработано свыше 3,24 млн вызовов, ежедневно регистрируется свыше 10 тыс. вызовов. Количество истинных вызовов приближается к 38,5 тыс. Причем 22,7 тыс. из них поступили в автоматическом режиме - при серьезных повреждениях автомобиля. Организация взаимодействия ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и Систем-112 субъектов РФ – важнейшее мероприятие, направленное на снижение смертности на автомобильных дорогах. Учитывая, что «ЭРА-ГЛОНАСС» введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 г. и готова к сопряжению, необходимым условием постоянного информационного взаимодействия двух систем является ввод Систем-112 субъектов РФ в промышленную эксплуатацию», – отметил Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по инфраструктуре АО «ГЛОНАСС».