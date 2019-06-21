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Сбербанк и Trend Micro начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Безопасность Новости поставщиков ИТ в банках

Сбербанк и Trend Micro Incorporated договорились о сотрудничестве в рамках II Международного Конгресса по кибербезопасности (ICC), проходящего в эти дни в Москве. Меморандум о взаимодействии подписали: заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, вице-президент Тренд Микро в регионе стран Тихого Океана, стран Азии и Африки Даня Таккар (Dhanya Thakkar).

Компании объединят усилия для совместного совершенствования методов борьбы с киберпреступностью, а также для развития разрабатываемых технологий и компетенций сотрудников.

Trend Micro и Сбербанк планируют обеспечивать обмен опытом в области информационной безопасности, реализовывать совместные проекты по повышению компетенций в сфере кибербезопасности. Так, в рамках сотрудничества компании займутся организацией и проведением встреч с компаниями финансовой сферы для обмена передовыми навыками и повышением осведомлённости в области кибербезопасности через совместное участие в социально-просветительских программах и проектах.

ICC — международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.

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